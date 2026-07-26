नए टायरों पर रबर के छोटे-छोटे बाल लगे होते हैं

नए टायरों पर क्यों होते हैं रबर के बाल? जानिए इसके पीछे की सही वजह

क्या है खबर?

अक्सर आपने वाहनों के नए टायरों पर रबर के छोटे-छोटे बाल देखे होंगे। इन्हें ड्राइविंक तकनीक या सेफ्टी का हिस्सा माना जाता है। लोग तरह-तरह के कायास लगाते हैं। कई मानते हैं कि ये मजबूती के लिए दिए होते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इनसे टायर सड़क पर आवाज कम करते हैं। हकीकत इन अनुमानों से बिल्कुल अलग है। आज हम आपको बता रहे हैं कि इन रबर के बालों के पीछे का राज क्या है।