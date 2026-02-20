पावर विंडो क्यों हो जाता है बार-बार जाम? जानिए वजह और समाधान

कई कार मालिक पावर विंडो के बार-बार जाम होने की समस्या से परेशान रहते हैं। बटन दबाने पर कांच ऊपर-नीचे नहीं होता या बीच में अटक जाता है। यह दिक्कत अचानक भी सामने आ सकती है और सफर के दौरान परेशानी बढ़ा देती है। खासकर बारिश या धूल भरे मौसम में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। समय पर ध्यान न देने पर मरम्मत का खर्च भी बढ़ सकता है।

वजह धूल और गंदगी बनती है बड़ी वजह पावर विंडो जाम होने की सबसे आम वजह दरवाजे के अंदर धीरे-धीरे जमा धूल और गंदगी होती है। कांच जिस चैनल में ऊपर-नीचे चलता है, वहां मिट्टी, रेत और कचरा जमने से रुकावट पैदा होती है। इससे मोटर पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है और विंडो बीच में अटक सकती है। इस समस्या से बचने के लिए समय-समय पर चैनल की अच्छी तरह सफाई करवाना और हल्का सिलिकॉन स्प्रे इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद और सुरक्षित उपाय माना जाता है।

खराबी मोटर या वायरिंग में खराबी कई बार पावर विंडो की मोटर या अंदर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में खराबी भी जाम होने का बड़ा कारण बनती है। लंबे समय तक लगातार उपयोग, धूल या नमी के कारण मोटर कमजोर होकर सही तरीके से काम करना बंद कर सकती है। ढीली, जली या कटी हुई तारें भी कांच को सही और स्मूद तरीके से चलने नहीं देतीं। ऐसी स्थिति में खुद मरम्मत करने की कोशिश करने के बजाय किसी अनुभवी और प्रशिक्षित मैकेनिक से जांच कराएं।

