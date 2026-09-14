बाइक के डिस्क ब्रेक में क्यों होते हैं छेद? जानिए इसकी वजह

ब्रेक लगाने पर डिस्क और पैड के बीच घर्षण होता है, जिससे काफी गर्मी पैदा होती है।

लगातार ब्रेक लगाने या लंबी ढलान पर बाइक चलाने से तापमान और बढ़ सकता है। डिस्क में बने छेद गर्म हवा को बाहर निकलने में मदद करते हैं और ठंडक बनाए रखते हैं। इससे ब्रेक ज्यादा गर्म होकर कमजोर पड़ने से बचते हैं।

इस प्रक्रिया को ब्रेक फेड होने का खतरा कम करना भी कहा जाता है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है।