बाइक के डिस्क ब्रेक में क्यों होते हैं छेद? जानिए इसकी वजह
क्या है खबर?
बाइक के डिस्क ब्रेक में आपने गोल प्लेट पर छोटे-छोटे छेद जरूर देखे होंगे। वैसे तो ये छेद केवल डिजाइन का हिस्सा लगते हैं, लेकिन इनके पीछे सुरक्षा और बेहतर ब्रेकिंग से जुड़ी खास वजह होती है। डिस्क घूमते समय ब्रेक पैड से घर्षण पैदा करती है, जिससे काफी गर्मी बनती है। ऐसे में छेद डिस्क को ठंडा रखने, पानी हटाने और ब्रेकिंग को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण मदद करते हैं।
#1
गर्मी कम करने में मदद करते हैं छेद
ब्रेक लगाने पर डिस्क और पैड के बीच घर्षण होता है, जिससे काफी गर्मी पैदा होती है।
लगातार ब्रेक लगाने या लंबी ढलान पर बाइक चलाने से तापमान और बढ़ सकता है। डिस्क में बने छेद गर्म हवा को बाहर निकलने में मदद करते हैं और ठंडक बनाए रखते हैं। इससे ब्रेक ज्यादा गर्म होकर कमजोर पड़ने से बचते हैं।
इस प्रक्रिया को ब्रेक फेड होने का खतरा कम करना भी कहा जाता है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है।
#2
बारिश में हटाते हैं पानी और गंदगी
बारिश के दौरान डिस्क पर पानी की पतली परत जम सकती है, जिससे ब्रेक लगाने पर पकड़ थोड़ी कम हो जाती है।
डिस्क में बने छेद पानी को जल्दी बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके अलावा, ब्रेक पैड से निकलने वाली धूल और गंदगी भी इन रास्तों से हट सकती है।
इससे डिस्क और पैड के बीच संपर्क बेहतर बना रहता है और ब्रेक लगाने पर बाइक जल्दी नियंत्रित होती है, खासकर गीली सड़कों पर।
#3
छेद से वजन और ब्रेकिंग दोनों का फायदा
डिस्क में छेद करने से उसका वजन थोड़ा कम होता है।
हल्की डिस्क के कारण पहिए का घूमना आसान रहता है और बाइक के चलने पर अनावश्यक भार घटता है। हालांकि, छेदों का आकार और संख्या सोच-समझकर तय की जाती है, ताकि डिस्क मजबूत बनी रहे।
अगर डिस्क टेढ़ी हो जाए या छेदों के आसपास दरार दिखे, तो तुरंत जांच कराना जरूरी है, क्योंकि इससे ब्रेकिंग प्रभावित हो सकती है।