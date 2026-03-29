टायर को मजबूती के लिए काले रंग में बनाया जाता है

सफेद रबर से बने टायर क्यों होते हैं काले? जानिए कब हुई थी शुरुआत

क्या है खबर?

टायर किसी भी वाहन का अहम पार्ट होते हैं। मोटरसाइकिल हो या कार, ट्रक हो या विमान सभी के टायर के आकार अलग-अलग होते हैं, लेकिन सभी का रंग काला होता है। सफेद रबर से बने होने के बावजूद इनका रंग काला होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या वजह होती है? अगर, आप नहीं जानते तो ऐसा क्यों होता है तो आज के हम आपको बता रहे हैं कि टायरों का रंग काला क्यों होता है।