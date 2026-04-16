विंडशील्ड पर बने काले डॉट्स सुरक्षा के साथ लुक भी बेहतर बनाते हैं

कार के शीशे पर केवल डिजाइन के लिए नहीं होते डॉट्स? जानिए क्या है इनका काम

क्या है खबर?

भले ही लोग कार चलाने में कितनी ही महारत हासिल कर ले, लेकिन फिर भी सभी फीचर्स के बारे में जान पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। एक ऐसा ही चीज होती है कार की विंडशील्ड पर दिखने वाले छोटे-छोटे काले रंग के डॉट्स। कुछ लोग मानते हैं ये शीश को आकर्षक बनाने के लिए होते हैं, लेकिन असल वजह कुछ और होती है। आइए जानते हैं शीशे पर ये काले डॉट्स क्या काम करते हैं।