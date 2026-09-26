किसे खरीदनी चाहिए 4×4 कार? बिना-सोचे समझे लिया फैसला तो पैसे होंगे बर्बाद

दिखने में ये दूसरी कारों के जैसी ही होती हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंजन की पावर चारों पहियों तक पहुंचती है।

इस कारण ये SUVs ऊबड़- खाबड़ रास्ते, रेत, कीचड़ बर्फ पर आसानी से चल सकती है, जो इन्हें ऑफरोडिंग के लिए उपयुक्त बनाता है।

4x4 वाली गाड़ियों में चालक को रास्ते के हिसाब से ड्राइव मोड चुनना पड़ता है। दूसरी तरफ, 4×2 (टू-व्हील ड्राइव) में 2 ही पहियों को इंजन से पावर मिलती है।