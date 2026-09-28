बारिश में कार पार्क करते समय किन जगहों से बचना चाहिए?
क्या है खबर?
बारिश के मौसम में कार पार्क करना भी सावधानी का काम है। गलत जगह गाड़ी खड़ी करने से पानी भरने, कार के अंदर नमी आने या गाड़ी को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है। तेज बारिश में सड़क और आसपास की स्थिति जल्दी बदल सकती है। इसलिए कार पार्क करते समय ऐसी जगह चुनें, जहां पानी जमा होने की संभावना कम हो और पेड़ या कमजोर ढांचे का खतरा न हो।
#1
निचली और पानी वाली जगह से बचें
बारिश में कार को ऐसी जगह खड़ा करने से बचें, जहां पानी जमा होता हो।
सड़क के किनारे निचली जगह, अंडरपास और गड्ढे वाली जगहों पर तेज बारिश के बाद पानी भर सकता है। पानी का स्तर बढ़ने पर कार के पहियों और इंजन वाले हिस्से तक पानी पहुंच सकता है।
अगर किसी जगह पहले से पानी जमा दिख रहा है तो वहां कार बिल्कुल न खड़ी करें। संभव हो तो थोड़ी ऊंची और सूखी जगह चुनें।
#2
पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें
बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ों की कमजोर शाखाएं टूटकर कार पर गिर सकती हैं।
इसलिए कार को बड़े पेड़, सूखी शाखाओं और पुराने पेड़ों के नीचे खड़ा करने से बचें। बिजली के खंभे, ट्रांसफॉर्मर और लटकते तारों के पास कार पार्क करना भी ठीक नहीं है। बारिश में बिजली से जुड़ी दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।
पार्किंग के लिए खुली और सुरक्षित जगह चुनें, जहां ऊपर से कुछ गिरने का खतरा न हो।
#3
दीवार और कमजोर ढांचे के पास न लगाएं
बारिश के दौरान पुरानी दीवार, जर्जर इमारत या कमजोर टीन की छत के नीचे कार खड़ी करने से बचें।
लगातार पानी पड़ने से मिट्टी और दीवार की पकड़ कमजोर हो सकती है, जिससे नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। नदी, नाले या तेज बहाव वाली जगहों के पास भी कार पार्क न करें। पानी अचानक बढ़ सकता है।
कार को ऐसी जगह खड़ा करें जहां आसपास का रास्ता खुला हो और पानी आसानी से निकल सके।