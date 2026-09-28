बारिश में कार पार्क करते समय किन जगहों से बचना चाहिए?

बारिश में कार को ऐसी जगह खड़ा करने से बचें, जहां पानी जमा होता हो।

सड़क के किनारे निचली जगह, अंडरपास और गड्ढे वाली जगहों पर तेज बारिश के बाद पानी भर सकता है। पानी का स्तर बढ़ने पर कार के पहियों और इंजन वाले हिस्से तक पानी पहुंच सकता है।

अगर किसी जगह पहले से पानी जमा दिख रहा है तो वहां कार बिल्कुल न खड़ी करें। संभव हो तो थोड़ी ऊंची और सूखी जगह चुनें।