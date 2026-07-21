नियमित जांच को सुरक्षित और बेहतर ड्राइविंग के लिए जरूरी मानते हैं

हर सप्ताह बाइक की कौन-सी चीजें जरूर चेक करें? इससे सफर रहेगा सुरक्षित

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:40 am Jul 21, 202609:40 am

क्या है खबर?

बाइक की अच्छी परफॉर्मेंस और सुरक्षित सफर के लिए सिर्फ समय पर सर्विस कराना ही काफी नहीं होता। अगर हर सप्ताह कुछ जरूरी हिस्सों की जांच कर ली जाए, तो कई बड़ी खराबियों से बचा जा सकता है। इससे बाइक की उम्र भी बढ़ती है और रास्ते में अचानक रुकने की संभावना कम रहती है। विशेषज्ञ भी नियमित जांच को सुरक्षित और बेहतर ड्राइविंग के लिए जरूरी मानते हैं, जिससे हर यात्रा अधिक भरोसेमंद और आरामदायक भी बनी रहती है।