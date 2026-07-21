हर सप्ताह बाइक की कौन-सी चीजें जरूर चेक करें? इससे सफर रहेगा सुरक्षित
क्या है खबर?
बाइक की अच्छी परफॉर्मेंस और सुरक्षित सफर के लिए सिर्फ समय पर सर्विस कराना ही काफी नहीं होता। अगर हर सप्ताह कुछ जरूरी हिस्सों की जांच कर ली जाए, तो कई बड़ी खराबियों से बचा जा सकता है। इससे बाइक की उम्र भी बढ़ती है और रास्ते में अचानक रुकने की संभावना कम रहती है। विशेषज्ञ भी नियमित जांच को सुरक्षित और बेहतर ड्राइविंग के लिए जरूरी मानते हैं, जिससे हर यात्रा अधिक भरोसेमंद और आरामदायक भी बनी रहती है।
#1
टायर, हवा और ब्रेक की जांच जरूर करें
हर सप्ताह सबसे पहले बाइक के दोनों टायरों में हवा का दबाव और उनकी स्थिति देखनी चाहिए।
अगर टायर ज्यादा घिस गए हों, तो उन्हें समय रहते बदल देना बेहतर रहता है। इसके साथ ही आगे और पीछे दोनों ब्रेक सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी जांच करें।
कमजोर ब्रेक दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और सुरक्षा पर सीधा असर डालते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए।
#2
इंजन ऑयल और चेन पर भी रखें नजर
बाइक के इंजन ऑयल का स्तर समय-समय पर जांचना चाहिए।
अगर ऑयल कम या बहुत गंदा हो गया है, तो उसे बदलवा लेना चाहिए। इसके साथ ही चेन की सफाई, कसाव और चिकनाई भी देखना जरूरी है। सूखी या ढीली चेन से आवाज आने लगती है और इंजन पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
इससे बाइक की चलने की क्षमता प्रभावित होती है और ईंधन की खपत बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है।
#3
लाइट, बैटरी और हॉर्न की जांच भी जरूरी
हर सप्ताह बाइक की हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर और हॉर्न सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, यह जरूर देख लें।
बैटरी के टर्मिनल और उसकी स्थिति पर भी नजर रखें। अगर सेल्फ स्टार्ट कमजोर महसूस हो या लाइट की रोशनी कम लगे, तो तुरंत जांच कराएं।
नियमित रूप से इन पांच चीजों की जांच करने से बाइक लंबे समय तक बेहतर स्थिति में बनी रहती है और अचानक आने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचाव होता है।