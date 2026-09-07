कार के इंटीरियर की सफाई में कौन से घरेलू केमिकल बिल्कुल न इस्तेमाल करें?
क्या है खबर?
कार के इंटीरियर की सफाई करते समय लोग अक्सर घर में मौजूद केमिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे सीट, डैशबोर्ड, प्लास्टिक और स्क्रीन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। हर सतह के लिए अलग सामग्री की जरूरत हो सकती है, इसलिए बिना जानकारी किसी भी घरेलू क्लीनर को कार के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासतौर पर तेज केमिकल वाली चीजें कुछ सतहों का रंग, चमक और ऊपरी परत खराब कर सकती हैं।
#1
ब्लीच और तेज क्लीनर से बचें
कार के इंटीरियर में ब्लीच, टॉयलेट क्लीनर और तेज एसिड वाले घरेलू क्लीनर का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए।
ये केमिकल सीट के कपड़े, प्लास्टिक और दूसरे हिस्सों पर दाग या रंग खराब कर सकते हैं। चमड़े की सीट पर इनका इस्तेमाल करने से उसकी ऊपरी परत सूख सकती है और समय के साथ दरारें पड़ सकती हैं।
ऐसे क्लीनर की तेज गंध बंद कार के अंदर लंबे समय तक बनी रह सकती है।
#2
कांच साफ करने वाला केमिकल हर जगह न लगाएं
घर में इस्तेमाल होने वाले ग्लास क्लीनर को कार की हर सतह पर लगाना सही नहीं है।
इनमें मौजूद कुछ रसायन डैशबोर्ड, प्लास्टिक, चमड़े और स्क्रीन की कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर टचस्क्रीन या डिजिटल डिस्प्ले पर सीधे स्प्रे करने से बचना चाहिए।
इससे तरल किनारों के अंदर जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों में परेशानी पैदा कर सकता है। स्क्रीन के लिए निर्माता की बताई सफाई विधि अपनाना ही बेहतर है।
#3
अल्कोहल और तेज घोल से भी दूरी रखें
इंटीरियर की सफाई के लिए तेज अल्कोहल, नेल पॉलिश रिमूवर या दूसरे सॉल्वेंट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए।
ये प्लास्टिक और नकली चमड़े जैसी सतहों की फिनिश खराब कर सकते हैं। सीट या डैशबोर्ड पर तेल हटाने वाले घरेलू घोल भी बिना जांच के न लगाएं।
सफाई के लिए कार निर्माता द्वारा सुझाए गए प्रोडक्ट या हल्के क्लीनर का इस्तेमाल करें और किसी नई चीज को पहले छोटे हिस्से पर जांचें।