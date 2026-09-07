कार की सफाई में सावधानी जरूरी

कार के इंटीरियर की सफाई में कौन से घरेलू केमिकल बिल्कुल न इस्तेमाल करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:24 am Sep 07, 202609:24 am

क्या है खबर?

कार के इंटीरियर की सफाई करते समय लोग अक्सर घर में मौजूद केमिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे सीट, डैशबोर्ड, प्लास्टिक और स्क्रीन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। हर सतह के लिए अलग सामग्री की जरूरत हो सकती है, इसलिए बिना जानकारी किसी भी घरेलू क्लीनर को कार के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खासतौर पर तेज केमिकल वाली चीजें कुछ सतहों का रंग, चमक और ऊपरी परत खराब कर सकती हैं।