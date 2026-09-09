कार में बाहर की बदबू अंदर आने लगे तो कौन सा फीचर चेक करें?
क्या है खबर?
अगर कार चलाते समय बाहर की बदबू केबिन के अंदर आने लगे, तो सबसे पहले इसके एयर सर्कुलेशन सिस्टम की जांच करनी चाहिए। कई बार कार में बाहर की हवा आने का रास्ता बंद नहीं होता, जिससे धुआं, धूल, मिट्टी या आसपास की दूसरी तेज गंध अंदर पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में ड्राइवर को एक खास फीचर चेक करना चाहिए। यह फीचर बाहर की हवा को रोककर कार के अंदर मौजूद हवा को ही घुमाता है।
#1
रीसर्कुलेशन मोड चेक करें
कार के AC या क्लाइमेट कंट्रोल पैनल पर रीसर्कुलेशन मोड का बटन देखें।
आमतौर पर इस पर कार के अंदर घूमते तीर का निशान बना होता है। इसे ऑन करने पर सिस्टम बाहर से हवा खींचने के बजाय केबिन की हवा को दोबारा सर्कुलेट करता है।
अगर बाहर की बदबू अचानक अंदर आने लगे, तो यह मोड काफी काम आ सकता है। खासकर ट्रैफिक, धुएं या बदबूदार जगहों से गुजरते समय इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।
#2
केबिन फिल्टर की जांच करें
अगर रीसर्कुलेशन मोड ऑन करने के बाद भी बाहर की बदबू अंदर आती है, तो कार का केबिन एयर फिल्टर चेक करें।
लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद इसमें धूल, गंदगी और दूसरी चीजें जमा हो सकती हैं। गंदा या खराब फिल्टर केबिन की हवा की क्वालिटी पर असर डाल सकता है।
कार के मॉडल के हिसाब से फिल्टर की जगह अलग हो सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर सर्विस सेंटर से इसकी जांच और सफाई करवाएं।
#3
एयर इनटेक और सिस्टम देखें
विंडशील्ड के नीचे या बोनट के पास मौजूद बाहरी एयर इनटेक की जांच करें।
यहां पत्तियां, धूल या दूसरी गंदगी जमा होने पर हवा का रास्ता प्रभावित हो सकता है। साथ ही यह भी देखें कि रीसर्कुलेशन फ्लैप सही तरीके से बंद हो रहा है या नहीं।
अगर फीचर ऑन करने के बावजूद बाहर की हवा लगातार अंदर आ रही है, तो फ्लैप या क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में खराबी हो सकती है। ऐसी स्थिति में तकनीशियन से जांच कराएं।