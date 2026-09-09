कार के अंदर बाहर की बदबू आने की वजह

कार में बाहर की बदबू अंदर आने लगे तो कौन सा फीचर चेक करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:46 am Sep 09, 202609:46 am

क्या है खबर?

अगर कार चलाते समय बाहर की बदबू केबिन के अंदर आने लगे, तो सबसे पहले इसके एयर सर्कुलेशन सिस्टम की जांच करनी चाहिए। कई बार कार में बाहर की हवा आने का रास्ता बंद नहीं होता, जिससे धुआं, धूल, मिट्टी या आसपास की दूसरी तेज गंध अंदर पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में ड्राइवर को एक खास फीचर चेक करना चाहिए। यह फीचर बाहर की हवा को रोककर कार के अंदर मौजूद हवा को ही घुमाता है।