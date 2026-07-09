नई कार खरीदते ही सबसे पहले लगवाएं ये एक्सेसरीज

कार खरीदने के बाद सबसे पहले कौन-सी एक्सेसरीज लगवाएं?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:36 am Jul 09, 202609:36 am

क्या है खबर?

नई कार खरीदना हर किसी के लिए खास पल होता है, लेकिन सिर्फ कार खरीद लेना ही काफी नहीं है। कार को सुरक्षित, आरामदायक और लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखने के लिए कुछ जरूरी एक्सेसरीज भी लगवाना जरूरी माना जाता है। सही एक्सेसरीज न केवल सफर को आसान बनाती हैं, बल्कि कार के इंटीरियर और बाहरी हिस्से को भी सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। इसलिए शुरुआत में जरूरी सामान जरूर लगवाना चाहिए।