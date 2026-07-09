कार खरीदने के बाद सबसे पहले कौन-सी एक्सेसरीज लगवाएं?
क्या है खबर?
नई कार खरीदना हर किसी के लिए खास पल होता है, लेकिन सिर्फ कार खरीद लेना ही काफी नहीं है। कार को सुरक्षित, आरामदायक और लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखने के लिए कुछ जरूरी एक्सेसरीज भी लगवाना जरूरी माना जाता है। सही एक्सेसरीज न केवल सफर को आसान बनाती हैं, बल्कि कार के इंटीरियर और बाहरी हिस्से को भी सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। इसलिए शुरुआत में जरूरी सामान जरूर लगवाना चाहिए।
#1
फ्लोर मैट, सीट कवर और डैशकैम जरूर लगवाएं
कार खरीदने के बाद सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले फ्लोर मैट और सीट कवर लगवाने चाहिए। इससे कार का इंटीरियर धूल, मिट्टी और दाग-धब्बों से बचा रहता है। इसके अलावा डैशकैम लगवाना भी फायदेमंद होता है। सड़क दुर्घटना या किसी विवाद की स्थिति में इसकी रिकॉर्डिंग अहम सबूत बन सकती है। साथ ही मोबाइल चार्जर, फोन होल्डर और अच्छी क्वालिटी का एयर फ्रेशनर भी रोजाना इस्तेमाल में काफी काम आते हैं।
#2
रिवर्स कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटर भी हैं जरूरी
अगर कार में पहले से रिवर्स कैमरा नहीं है तो इसे जरूर लगवाना चाहिए। इससे पार्किंग और तंग जगहों पर गाड़ी चलाना आसान हो जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी उपयोगी एक्सेसरी है, जो टायर में हवा कम होने की जानकारी समय रहते दे देता है। इसके अलावा, अच्छी गुणवत्ता के सनशेड, बूट मैट और डोर गार्ड भी आपकी कार को साफ और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।
#3
जरूरत के अनुसार ही एक्सेसरीज चुनें
कार में केवल वही एक्सेसरीज लगवाएं जिनकी वास्तव में जरूरत हो। बहुत ज्यादा या कम गुणवत्ता वाले सामान से बचना चाहिए, क्योंकि इससे वाहन की कार्यक्षमता और वारंटी पर असर पड़ सकता है। हमेशा भरोसेमंद ब्रांड या अधिकृत सर्विस सेंटर से ही एक्सेसरीज लगवाएं। सही तरीके से चुनी गई एक्सेसरीज कार की सुरक्षा, आराम, रखरखाव और लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन के साथ बेहतर अनुभव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।