इससे बाइक पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है

बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल कब काम आता है और कब इसकी जरूरत नहीं होती?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:25 am Aug 28, 202608:25 am

क्या है खबर?

आजकल कई महंगी और प्रीमियम बाइक्स में ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर दिया जाता है। इसका काम तेज रफ्तार या फिसलन वाली सड़क पर बाइक के पहियों को बेवजह घूमने से रोकना है। जब पीछे का पहिया जरूरत से ज्यादा घूमने लगता है, तो यह सिस्टम इंजन की ताकत को कम कर देता है। इससे बाइक पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है। खासकर बारिश, गीली सड़क और अचानक तेज एक्सीलेरेशन के समय यह फीचर उपयोगी साबित होता है।