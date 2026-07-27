कई लोग केवल टायर घिसने के बाद इस पर ध्यान देते हैं

कार में टायर रोटेशन कब और क्यों कराना चाहिए? जानिए इसका फायदा

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:41 am Jul 27, 202608:41 am

क्या है खबर?

कार की नियमित सर्विस जितनी जरूरी होती है, उतना ही जरूरी समय पर टायर रोटेशन कराना भी माना जाता है। कई लोग केवल टायर घिसने के बाद इस पर ध्यान देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर समय पर टायर रोटेशन कराया जाए तो टायर लंबे समय तक चलते हैं और गाड़ी की पकड़ भी बेहतर बनी रहती है। इससे सफर अधिक सुरक्षित होता है और अचानक होने वाली समस्याओं से भी आसानी से बचाव किया जा सकता है।