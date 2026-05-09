चलती कार में रिवर्स गियर लगाना खतरनाक होता है

दौड़ती कार में रिवर्स गियर लगाना पड़ जाएगा महंगा, जानिए क्या होगा नुकसान

क्या है खबर?

कार चलाने के लिए सबसे जरूरी बात गियर सिस्टम की समझ होती है। इसमें चूक हादसे के साथ आपको बड़े नुकसान की तरफ धकेल सकती है। कई लोगों रिवर्स गियर को लेकर एक गलती कर बैठते हैं, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। चलती कार में रिवर्स गियर डालना न केवल तकनीकी रूप से गलत है, बल्कि नुकसानदायक भी होता है। आइये जानते हैं चलती कार में रिवर्स गियर लगाने के क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।