कार की सर्विस में कौन-सी चीजें अनदेखी नहीं करनी चाहिए?
क्या है खबर?
कार की अच्छी हालत बनाए रखने के लिए समय पर सर्विस कराना बहुत जरूरी होता है। कई लोग सिर्फ इंजन ऑयल बदलवाकर ही सर्विस पूरी मान लेते हैं, जबकि कई दूसरी जरूरी चीजों की जांच भी उतनी ही अहम होती है। अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो आगे चलकर बड़ी खराबी और ज्यादा खर्च का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर सर्विस के दौरान कुछ जरूरी हिस्सों की अच्छी तरह जांच जरूर करानी चाहिए।
#1
इंजन ऑयल और फिल्टर जरूर बदलवाएं
कार की सर्विस के समय सबसे पहले इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर की जांच कराएं। जरूरत होने पर इन्हें बदलवाना चाहिए।
इसके साथ ही एयर फिल्टर और केबिन फिल्टर भी साफ कराएं या जरूरत पड़ने पर नए लगवाएं। इससे इंजन बेहतर तरीके से काम करता है और कार का प्रदर्शन अच्छा बना रहता है।
समय पर ऑयल और फिल्टर बदलने से इंजन की उम्र बढ़ती है, ईंधन की बचत होती है और खराबी का खतरा भी काफी कम रहता है।
#2
ब्रेक, टायर और बैटरी की जांच कराएं
हर सर्विस के दौरान ब्रेक, टायर और बैटरी की अच्छी तरह जांच जरूर करानी चाहिए।
ब्रेक पैड घिस गए हों तो उन्हें समय पर बदलवाएं। टायर में सही हवा और घिसावट की भी जांच कराएं। बैटरी के टर्मिनल और चार्जिंग की स्थिति भी देखनी चाहिए।
अगर इनमें कोई कमी हो तो उसे तुरंत ठीक कराना बेहतर रहता है। इससे सफर सुरक्षित रहता है, कार का संतुलन बना रहता है और रास्ते में परेशानी की संभावना काफी कम हो जाती है।
#3
दूसरे जरूरी हिस्सों को भी न भूलें
सर्विस के समय कूलेंट, ब्रेक ऑयल, वाइपर, लाइट, सस्पेंशन और सभी जरूरी तरल पदार्थों की भी जांच करानी चाहिए।
अगर किसी हिस्से में खराबी या रिसाव दिखे तो उसे तुरंत ठीक कराएं। साथ ही सर्विस सेंटर से पूरी जांच की जानकारी और किए गए काम का विवरण भी लें।
थोड़ी सी सावधानी आपकी कार को लंबे समय तक बेहतर हालत में रख सकती है, अचानक आने वाली दिक्कतों और अनचाहे बड़े खर्च से भी बचा सकती है।