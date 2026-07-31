कार की सर्विस में कौन-सी चीजें अनदेखी नहीं करनी चाहिए?

कार की सर्विस के समय सबसे पहले इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर की जांच कराएं। जरूरत होने पर इन्हें बदलवाना चाहिए।

इसके साथ ही एयर फिल्टर और केबिन फिल्टर भी साफ कराएं या जरूरत पड़ने पर नए लगवाएं। इससे इंजन बेहतर तरीके से काम करता है और कार का प्रदर्शन अच्छा बना रहता है।

समय पर ऑयल और फिल्टर बदलने से इंजन की उम्र बढ़ती है, ईंधन की बचत होती है और खराबी का खतरा भी काफी कम रहता है।