टेस्ट ड्राइव करना सबसे जरूरी कदमों में से एक माना जाता है

पुरानी कार खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव में क्या कुछ जरुर जांचें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:22 am Aug 05, 202609:22 am

क्या है खबर?

पुरानी कार खरीदते समय सिर्फ उसकी चमक, कीमत या कागजात देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। टेस्ट ड्राइव करना सबसे जरूरी कदमों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान कार की असली स्थिति का पता चलता है। कई बार बाहर से अच्छी दिखने वाली कार चलाने पर बड़ी खराबियां सामने आ जाती हैं। इसलिए खरीदारी से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच करना भविष्य में होने वाले खर्च, परेशानी और बार-बार होने वाली मरम्मत से भी बचा सकता है।