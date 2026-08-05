पुरानी कार खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव में क्या कुछ जरुर जांचें?
क्या है खबर?
पुरानी कार खरीदते समय सिर्फ उसकी चमक, कीमत या कागजात देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। टेस्ट ड्राइव करना सबसे जरूरी कदमों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान कार की असली स्थिति का पता चलता है। कई बार बाहर से अच्छी दिखने वाली कार चलाने पर बड़ी खराबियां सामने आ जाती हैं। इसलिए खरीदारी से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच करना भविष्य में होने वाले खर्च, परेशानी और बार-बार होने वाली मरम्मत से भी बचा सकता है।
#1
इंजन, क्लच और गियर की जांच जरूर करें
टेस्ट ड्राइव के दौरान सबसे पहले इंजन स्टार्ट होने में लगने वाला समय और उसकी आवाज पर ध्यान दें।
इंजन से असामान्य आवाज नहीं आनी चाहिए। इसके बाद क्लच दबाकर देखें कि वह आसानी से काम कर रहा है या नहीं। गियर बदलते समय झटका, अटकने या आवाज आने जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए।
एक्सीलेटर दबाने पर कार की रफ्तार भी बिना रुकावट के बढ़नी चाहिए। ऐसा होने पर कार में तकनीकी खराबी होने की संभावना हो सकती है।
#2
ब्रेक, स्टीयरिंग और सस्पेंशन पर रखें नजर
कार चलाते समय अलग-अलग गति पर ब्रेक लगाकर उनकी पकड़ जांचें।
ब्रेक लगाने पर कार एक तरफ नहीं खिंचनी चाहिए। स्टीयरिंग बिना कंपन के आसानी से घूमना चाहिए और सीधा चलना चाहिए। खराब सड़क या स्पीड ब्रेकर से गुजरते समय सस्पेंशन की स्थिति भी जांच लें।
अगर ज्यादा झटके लगें या नीचे से आवाज आए तो मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही मोड़ पर कार का संतुलन भी ध्यान से जांच लेना चाहिए।
#3
आराम, फीचर्स और टायर भी अच्छी तरह देखें
टेस्ट ड्राइव के दौरान एयर कंडीशनर, पावर विंडो, लाइट, हॉर्न, वाइपर और दूसरे सभी फीचर्स चलाकर जरूर देखें।
टायरों की घिसावट और उनकी पकड़ पर भी ध्यान दें। कार चलाते समय किसी तरह का कंपन, धुआं या जलने जैसी गंध महसूस हो तो सावधान हो जाएं।
पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही पुरानी कार खरीदने का अंतिम फैसला लेना बेहतर माना जाता है। इससे बाद में अतिरिक्त खर्च और अनचाही परेशानियों से आसानी से बचा जा सकता है।