मानसून में बाइक की सर्विस कराते समय किन चीजों पर खास ध्यान दें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:08 am Sep 28, 202609:08 am

क्या है खबर?

बारिश के मौसम में बाइक पर पानी और कीचड़ ज्यादा पड़ता है, इसलिए इस दौरान उसकी सर्विस पर खास ध्यान देना चाहिए। समय पर सर्विस कराने से बाइक की खराबी का पता जल्दी चल सकता है और सड़क पर परेशानी से बचा जा सकता है। सर्विस सेंटर पर केवल इंजन ऑयल बदलवाना ही काफी नहीं है। बाइक के ब्रेक, टायर, चेन, बैटरी और लाइट समेत कई जरूरी हिस्सों की जांच कराना भी जरूरी है।