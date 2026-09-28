मानसून में बाइक की सर्विस कराते समय किन चीजों पर खास ध्यान दें?
क्या है खबर?
बारिश के मौसम में बाइक पर पानी और कीचड़ ज्यादा पड़ता है, इसलिए इस दौरान उसकी सर्विस पर खास ध्यान देना चाहिए। समय पर सर्विस कराने से बाइक की खराबी का पता जल्दी चल सकता है और सड़क पर परेशानी से बचा जा सकता है। सर्विस सेंटर पर केवल इंजन ऑयल बदलवाना ही काफी नहीं है। बाइक के ब्रेक, टायर, चेन, बैटरी और लाइट समेत कई जरूरी हिस्सों की जांच कराना भी जरूरी है।
#1
ब्रेक और टायर जरूर जांचें
मानसून में सड़क गीली होने के कारण ब्रेक और टायर की स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है।
सर्विस के दौरान ब्रेक पैड, डिस्क और ब्रेक फ्लूइड की जांच जरूर कराएं। टायर में कट, दरार और घिसावट भी देखनी चाहिए। टायर के खांचे पर्याप्त होने जरूरी हैं, ताकि पानी के बीच सड़क पर पकड़ बनी रहे।
टायर में सही हवा रखें और बहुत पुराने या ज्यादा घिसे टायर को बदलने पर विचार करें।
#2
चेन और बैटरी पर दें ध्यान
बारिश में पानी और गंदगी से बाइक की चेन जल्दी गंदी या जंग लगी हो सकती है।
सर्विस के दौरान चेन को साफ कराकर उसकी हालत जांचें और जरूरत के अनुसार लुब्रिकेंट लगवाएं। बैटरी के टर्मिनल भी जांचने चाहिए, क्योंकि नमी और गंदगी से कनेक्शन कमजोर हो सकता है।
बाइक स्टार्ट होने में परेशानी हो तो बैटरी की जांच कराएं। साथ ही चार्जिंग सिस्टम भी सही काम कर रहा है या नहीं, यह देखना जरूरी है।
#3
लाइट और इंजन ऑयल भी जांचें
बारिश में कम रोशनी और पानी के कारण सड़क पर देखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हेडलाइट, टेल लाइट, ब्रेक लाइट और इंडिकेटर की जांच कराएं।
इंजन ऑयल की स्थिति और सही मात्रा भी देखना जरूरी है। एयर फिल्टर में पानी या ज्यादा गंदगी हो तो उसे साफ या बदलवाएं।
इसके अलावा, बाइक की वायरिंग और जरूरी हिस्सों में पानी जाने के संकेत भी जांचें, ताकि बाद में बिजली से जुड़ी परेशानी न हो।