लंबे समय तक वाहन खड़ा रहने से बैटरी, टायर और दूसरे हिस्सों पर असर पड़ सकता है

EV बाइक या स्कूटर लंबे समय तक खड़ा रखने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:09 am Aug 31, 202609:09 am

क्या है खबर?

अगर इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसे बस खड़ा करके छोड़ देना सही तरीका नहीं है। लंबे समय तक वाहन खड़ा रहने से बैटरी, टायर और दूसरे हिस्सों पर असर पड़ सकता है। खासतौर पर बैटरी की सही स्थिति बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत कम या पूरी तरह चार्ज बैटरी के साथ वाहन छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कुछ जरूरी सावधानियां पहले ही अपनानी चाहिए, ताकि वाहन सुरक्षित रहे।