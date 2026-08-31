Loading...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / EV बाइक या स्कूटर लंबे समय तक खड़ा रखने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?
EV बाइक या स्कूटर लंबे समय तक खड़ा रखने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?
लंबे समय तक वाहन खड़ा रहने से बैटरी, टायर और दूसरे हिस्सों पर असर पड़ सकता है

EV बाइक या स्कूटर लंबे समय तक खड़ा रखने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 31, 2026
09:09 am
क्या है खबर?

अगर इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसे बस खड़ा करके छोड़ देना सही तरीका नहीं है। लंबे समय तक वाहन खड़ा रहने से बैटरी, टायर और दूसरे हिस्सों पर असर पड़ सकता है। खासतौर पर बैटरी की सही स्थिति बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत कम या पूरी तरह चार्ज बैटरी के साथ वाहन छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कुछ जरूरी सावधानियां पहले ही अपनानी चाहिए, ताकि वाहन सुरक्षित रहे।

#1

बैटरी को न पूरी खाली रखें, न फुल चार्ज

वाहन खड़ा करने से पहले बैटरी को कंपनी की सलाह के अनुसार मध्यम स्तर तक चार्ज रखें।

आमतौर पर बैटरी को लंबे समय तक बिल्कुल खाली या लगातार पूरी तरह चार्ज रखना ठीक नहीं माना जाता। वाहन को चार्जिंग पर लगाकर लंबे समय के लिए न छोड़ें।

कंपनी ने लंबे समय तक पार्किंग के लिए कोई खास चार्ज स्तर या तरीका बताया है, तो उसी का पालन करें। बैटरी को ठंडी, सूखी और सीधी धूप से सुरक्षित जगह पर रखें।

#2

टायर और वाहन की सफाई का रखें ध्यान

लंबे समय तक खड़ा करने से पहले EV को साफ करके सुखा लें।

गीली या गंदी हालत में वाहन छोड़ने से जंग और दूसरे हिस्सों को नुकसान हो सकता है। टायरों में कंपनी के बताए अनुसार सही हवा रखें और संभव हो तो वाहन को मुख्य स्टैंड पर खड़ा करें।

इससे टायर पर लगातार एक ही जगह दबाव कम होगा। वाहन को ढकने के लिए ऐसा कवर इस्तेमाल करें, जिससे हवा आती-जाती रहे और नमी अंदर जमा न हो।

ADVERTISEMENT

#1

नियमित जांच और कंपनी के निर्देश जरूरी

अगर वाहन कई हफ्तों या महीनों तक खड़ा रहना है, तो बीच-बीच में उसकी स्थिति जांचते रहें।

बैटरी का स्तर बहुत कम होने पर कंपनी के निर्देश के अनुसार उसे दोबारा चार्ज करें। वाहन को धूप, बारिश और बहुत ज्यादा गर्मी से बचाकर रखें। पार्किंग की जगह सुरक्षित और सूखी होनी चाहिए।

लंबे समय बाद चलाने से पहले ब्रेक, टायर, लाइट और बैटरी की जांच करें। किसी चेतावनी या खराबी का संकेत मिले तो सर्विस सेंटर से जांच कराएं।

ADVERTISEMENT