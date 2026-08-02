बाढ़ के पानी में सावधानी नहीं बरतने पर गाड़ी में भारी नुकसान हो सकता है

बारिश के पानी के बीच बंद हो गई कार? इन तरीकों से नुकसान बचाएं

क्या है खबर?

बारिश में सड़क पर भरे पानी में कार बंद होने पर काफी खतरनाक स्थिति हो सकती है। ऐसे में अक्सर चालक घबरा कर गलती कर बैठते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। आपकी गाड़ी को भारी नुकसान हो सकता है, जो आपकी जेब पर भारी पड़ जाता है। अगर, आप भी कहीं गहरे पानी के रास्तों से गुजर रहे हैं और गाड़ी बंद हो जाए तो आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है।