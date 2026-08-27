CNG कार में गैस की गंध आए तो क्या करें?
क्या है खबर?
CNG कार चलाते समय अगर अचानक गैस की तेज गंध आए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी गंध गैस रिसाव का संकेत हो सकती है और लापरवाही से आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। सबसे जरूरी है कि घबराने के बजाय कार को सुरक्षित जगह पर रोकें और तुरंत जरूरी कदम उठाएं। इस स्थिति में AC बंद करने से ज्यादा जरूरी इंजन और इग्निशन सिस्टम को बंद करना है, ताकि जोखिम कम हो सके।
#1
सबसे पहले इंजन बंद करें
गैस की गंध महसूस होते ही कार को सड़क किनारे किसी सुरक्षित और खुली जगह पर रोकें।
इसके बाद इंजन तुरंत बंद कर दें और इग्निशन पूरी तरह ऑफ कर दें। कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल न करें। अगर संभव हो तो सभी यात्री कार से बाहर निकल जाएं और वाहन से पर्याप्त दूरी बना लें।
CNG रिसाव के दौरान किसी भी तरह की चिंगारी या गर्मी खतरनाक साबित हो सकती है।
#2
AC बंद करना भी जरूरी है
कार रोकने के बाद तुरंत AC और दूसरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी बंद कर दें।
हालांकि, सिर्फ एसी बंद करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गैस रिसाव का खतरा बना रह सकता है। कार के पास माचिस, सिगरेट या कोई ज्वलनशील चीज इस्तेमाल न करें।
अगर रिसाव तेज है या गंध लगातार बनी हुई है, तो बोनट खोलने या खुद पाइप और वाल्व जांचने की कोशिश भी न करें। लोगों को वाहन से दूर रखें।
#3
खुद मरम्मत न करें
गैस की गंध आने पर कार को दोबारा चलाकर वर्कशॉप तक ले जाने से बचें।
सुरक्षित दूरी से अधिकृत CNG सर्विस सेंटर या इमरजेंसी सहायता से संपर्क करें। अगर वाहन में गैस रिसाव की स्थिति में मुख्य वाल्व बंद करने की जानकारी और सुरक्षित पहुंच हो, तभी प्रशिक्षित व्यक्ति की सलाह के अनुसार ऐसा करें।
किसी भी तरह की आग या धुआं दिखाई दे तो तुरंत दूर हटें और स्थानीय फायर सर्विस को सूचना दें।