AC बंद करने से ज्यादा जरूरी इंजन और इग्निशन सिस्टम को बंद करना है

CNG कार में गैस की गंध आए तो क्या करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:43 am Aug 27, 202608:43 am

क्या है खबर?

CNG कार चलाते समय अगर अचानक गैस की तेज गंध आए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी गंध गैस रिसाव का संकेत हो सकती है और लापरवाही से आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। सबसे जरूरी है कि घबराने के बजाय कार को सुरक्षित जगह पर रोकें और तुरंत जरूरी कदम उठाएं। इस स्थिति में AC बंद करने से ज्यादा जरूरी इंजन और इग्निशन सिस्टम को बंद करना है, ताकि जोखिम कम हो सके।