ब्रेक कार का सबसे जरूरी सुरक्षा हिस्सा है

कार में ब्रेक लगाते समय चीखने जैसी आवाज आए तो क्या करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:01 am Aug 31, 202609:01 am

क्या है खबर?

कार चलाते समय ब्रेक दबाने पर अगर पहियों के पास से चीखने या तेज रगड़ने जैसी आवाज आए, तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार हल्की आवाज धूल, नमी या ब्रेक पर जमी गंदगी के कारण आती है, लेकिन लगातार आवाज किसी खराबी का संकेत भी हो सकती है। ब्रेक कार का सबसे जरूरी सुरक्षा हिस्सा है, इसलिए आवाज आने पर समय रहते इसकी जांच कराना बेहतर होता है और समस्या बढ़ने से रोका जा सकता है।