कार में ब्रेक लगाते समय चीखने जैसी आवाज आए तो क्या करें?
क्या है खबर?
कार चलाते समय ब्रेक दबाने पर अगर पहियों के पास से चीखने या तेज रगड़ने जैसी आवाज आए, तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार हल्की आवाज धूल, नमी या ब्रेक पर जमी गंदगी के कारण आती है, लेकिन लगातार आवाज किसी खराबी का संकेत भी हो सकती है। ब्रेक कार का सबसे जरूरी सुरक्षा हिस्सा है, इसलिए आवाज आने पर समय रहते इसकी जांच कराना बेहतर होता है और समस्या बढ़ने से रोका जा सकता है।
#1
पहले ब्रेक पैड की जांच कराएं
सबसे पहले कार के ब्रेक पैड की जांच करानी चाहिए।
पैड घिस जाने पर ब्रेक लगाते समय तेज चीखने या रगड़ने की आवाज आ सकती है। कुछ पैड में घिसाव की चेतावनी देने के लिए खास धातु की पट्टी होती है, जो पैड कम होने पर आवाज करती है।
अगर पैड बहुत पतले हो गए हैं, तो उन्हें बदलना जरूरी है। साथ ही ब्रेक डिस्क की हालत भी मैकेनिक से जरूर चेक कराएं और जरूरत हो तो समय पर बदलें।
#2
धूल और नमी को भी जांचें
अगर आवाज कभी-कभी आती है और ब्रेक सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं, तो पहियों और ब्रेक हिस्सों में जमा धूल या नमी भी कारण हो सकती है।
बारिश या कार धोने के बाद कुछ समय तक हल्की आवाज आना संभव है। ऐसी स्थिति में थोड़ी दूरी धीरे चलाकर ब्रेक सामान्य तरीके से इस्तेमाल करें।
आवाज बनी रहे, तो खुद कोई तेल या स्प्रे ब्रेक पर न लगाएं। कार को जांच के लिए अच्छे मैकेनिक के पास ले जाएं।
#3
आवाज के साथ दूसरे संकेत हों तो तुरंत रुकें
अगर चीखने की आवाज के साथ ब्रेक कमजोर लगें, कार एक तरफ खिंचे, पैडल बहुत नरम या कठोर हो जाए या ब्रेक लगाते समय कंपन महसूस हो, तो कार चलाना जारी न रखें।
ऐसी स्थिति में ब्रेक सिस्टम में गंभीर समस्या हो सकती है। कार को सुरक्षित जगह रोककर मैकेनिक या सर्विस सेंटर से मदद लें।
ब्रेक की मरम्मत में देरी करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे रुकने की दूरी बढ़ सकती है और दुर्घटना का जोखिम बढ़ता है।