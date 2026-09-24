पहाड़ी चढ़ाई पर कार बार-बार बंद हो तो क्या करें?
क्या है खबर?
पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई करते समय कार का इंजन बार-बार बंद होना अक्सर परेशानी हो सकती है। चढ़ाई पर इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए गलत गियर, क्लच का गलत इस्तेमाल या कम रफ्तार के कारण कार बंद हो सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय कार को सुरक्षित जगह रोकना चाहिए। इसके बाद आसान बातों का ध्यान रखकर दोबारा कार चलाने की कोशिश की जा सकती है।
#1
सही गियर का इस्तेमाल करें
अगर कार मैनुअल है, तो चढ़ाई शुरू करते समय सही गियर चुनें।
बहुत ऊंचे गियर में कार चलाने पर इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है और वह बंद हो सकता है। जरूरत के अनुसार निचला गियर इस्तेमाल करें और क्लच को आधा दबाकर लंबे समय तक न चलाएं।
चढ़ाई पर कार की रफ्तार बहुत कम होने लगे तो समय रहते गियर बदलें। एक्सीलेटर को धीरे-धीरे बढ़ाएं और इंजन की आवाज पर ध्यान दें।
#2
दोबारा चलाते समय सावधानी रखें
चढ़ाई पर रुकने के बाद कार दोबारा चलाते समय पीछे खिसकने से बचना जरूरी है।
मैनुअल कार में हैंडब्रेक की मदद से कार रोककर धीरे-धीरे क्लच छोड़ते हुए एक्सीलेटर बढ़ाया जा सकता है। कार आगे बढ़ने लगे तो हैंडब्रेक धीरे छोड़ें। ऑटोमैटिक कार में ब्रेक से पैर हटाकर तुरंत तेज एक्सीलेटर देने के बजाय कार के व्यवहार को समझें।
अगर कार बार-बार बंद हो रही है, तो लगातार कोशिश करने के बजाय सुरक्षित जगह रुकें।
#3
बार-बार बंद हो तो जांच कराएं
अगर सही गियर और सावधानी के बावजूद कार बार-बार बंद हो रही है, तो समस्या केवल ड्राइविंग की नहीं हो सकती।
कमजोर बैटरी, क्लच की खराबी, इंजन में दिक्कत या ईंधन की समस्या भी इसका कारण बन सकती है। चढ़ाई पर कार को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश करने से पहले इंजन को समय दें।
धुआं, जलने की गंध या असामान्य आवाज आए तो कार रोककर मदद लें और मैकेनिक से जांच कराएं।