पहाड़ी चढ़ाई पर कार बार-बार बंद हो तो क्या करें?

चढ़ाई पर रुकने के बाद कार दोबारा चलाते समय पीछे खिसकने से बचना जरूरी है।

मैनुअल कार में हैंडब्रेक की मदद से कार रोककर धीरे-धीरे क्लच छोड़ते हुए एक्सीलेटर बढ़ाया जा सकता है। कार आगे बढ़ने लगे तो हैंडब्रेक धीरे छोड़ें। ऑटोमैटिक कार में ब्रेक से पैर हटाकर तुरंत तेज एक्सीलेटर देने के बजाय कार के व्यवहार को समझें।

अगर कार बार-बार बंद हो रही है, तो लगातार कोशिश करने के बजाय सुरक्षित जगह रुकें।