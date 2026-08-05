लंबे समय तक बारिश में खड़ी बाइक को दोबारा चलाने से पहले क्या करें?
क्या है खबर?
लगातार बारिश के दौरान अगर बाइक लंबे समय तक खुले में खड़ी रही हो, तो उसे तुरंत स्टार्ट करके चलाना सही नहीं माना जाता। बारिश का पानी इंजन, ब्रेक, चेन और इलेक्ट्रिकल हिस्सों पर असर डाल सकता है। ऐसे में बिना जांच किए बाइक चलाने से खराबी आने या रास्ते में दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कुछ जरूरी चीजों की जांच करने के बाद ही बाइक दोबारा सड़क पर लेकर निकलना बेहतर रहता है।
#1
इंजन, ब्रेक और बैटरी की जांच जरूर करें
सबसे पहले बाइक के इंजन के आसपास पानी जमा है या नहीं, यह देख लें।
इसके बाद ब्रेक दबाकर उनकी पकड़ जांचें और बैटरी के टर्मिनल पर नमी या जंग तो नहीं है, इसे भी देखें। अगर कहीं पानी जमा दिखाई दे तो उसे सूखे कपड़े से साफ कर दें।
इंजन स्टार्ट करने के बाद कुछ मिनट तक उसे बिना एक्सीलेटर दिए सामान्य स्थिति में चलने दें। इससे इंजन के सभी हिस्से सामान्य तरीके से काम करना शुरू कर देंगे।
#2
चेन, टायर और लाइट्स भी अच्छी तरह देखें
बारिश के बाद बाइक की चेन पर जंग या गंदगी जम सकती है, इसलिए उसे साफ करके जरूरत हो तो चेन लुब्रिकेंट लगाएं।
टायरों में हवा सही है या नहीं और उनमें कोई कट या नुकसान तो नहीं, यह भी जांच लें। इसके अलावा, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर और हॉर्न सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी पुष्टि कर लें।
इससे सफर के दौरान सुरक्षा और नियंत्रण दोनों बेहतर बने रहते हैं।
#3
धीरे चलाकर करें अंतिम जांच
बाइक पूरी तरह जांचने के बाद शुरुआत में उसे कम रफ्तार पर चलाएं।
इस दौरान ब्रेक, स्टीयरिंग, क्लच और गियर के काम करने का तरीका ध्यान से महसूस करें। अगर कोई असामान्य आवाज, कंपन या दिक्कत दिखाई दे तो तुरंत बाइक रोक दें और मैकेनिक से जांच कराएं।
थोड़ी सावधानी बरतने से बड़ी खराबी, अतिरिक्त खर्च और सफर के दौरान होने वाली परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है।