बारिश का पानी इंजन, ब्रेक, चेन और इलेक्ट्रिकल हिस्सों पर असर डाल सकता है

लंबे समय तक बारिश में खड़ी बाइक को दोबारा चलाने से पहले क्या करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:31 am Aug 05, 202609:31 am

क्या है खबर?

लगातार बारिश के दौरान अगर बाइक लंबे समय तक खुले में खड़ी रही हो, तो उसे तुरंत स्टार्ट करके चलाना सही नहीं माना जाता। बारिश का पानी इंजन, ब्रेक, चेन और इलेक्ट्रिकल हिस्सों पर असर डाल सकता है। ऐसे में बिना जांच किए बाइक चलाने से खराबी आने या रास्ते में दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कुछ जरूरी चीजों की जांच करने के बाद ही बाइक दोबारा सड़क पर लेकर निकलना बेहतर रहता है।