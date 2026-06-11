मानसून से पहले कार की जांच है जरूरी

पहली बारिश से पहले कार में क्या-क्या चेक करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:37 am Jun 11, 202609:37 am

क्या है खबर?

बरसात का मौसम शुरू होने से पहले कार की अच्छी तरह जांच कर लेना जरूरी माना जाता है। बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और कई बार पानी भरने जैसी स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में कार की छोटी-सी खराबी भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। वाहन विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून आने से पहले कुछ जरूरी हिस्सों की जांच कर लेने से सफर सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सकता है।