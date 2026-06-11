पहली बारिश से पहले कार में क्या-क्या चेक करें?
क्या है खबर?
बरसात का मौसम शुरू होने से पहले कार की अच्छी तरह जांच कर लेना जरूरी माना जाता है। बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और कई बार पानी भरने जैसी स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में कार की छोटी-सी खराबी भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। वाहन विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून आने से पहले कुछ जरूरी हिस्सों की जांच कर लेने से सफर सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सकता है।
#1
टायर और ब्रेक की स्थिति जरूर देखें
बरसात में कार की पकड़ सड़क पर बनी रहे, इसके लिए टायरों की स्थिति अच्छी होना जरूरी है। टायरों की ग्रिप और ट्रेड की जांच करनी चाहिए। घिसे हुए टायर फिसलन का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही, ब्रेक सिस्टम की भी जांच करानी चाहिए। अगर ब्रेक लगाने पर आवाज आती है या गाड़ी ठीक से नहीं रुकती, तो तुरंत मरम्मत करवानी चाहिए। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए टायर और ब्रेक दोनों का सही होना बेहद जरूरी माना जाता है।
#2
वाइपर, लाइट और बैटरी की जांच करें
बारिश के दौरान साफ दृश्यता बनाए रखने के लिए वाइपर सही हालत में होने चाहिए। अगर वाइपर शीशे को ठीक से साफ नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बदल देना चाहिए। हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर भी ठीक तरह से काम करने चाहिए ताकि कम रोशनी में भी वाहन साफ दिखाई दे। बैटरी की जांच भी जरूरी है, क्योंकि कमजोर बैटरी बारिश के मौसम में अचानक समस्या पैदा कर सकती है और कार स्टार्ट होने में दिक्कत आ सकती है।
#3
इंजन, फ्लूइड और रबर सील जांचें
मानसून से पहले इंजन ऑयल, कूलेंट और विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड का स्तर जांच लेना चाहिए। किसी भी तरह का रिसाव दिखाई दे तो उसे तुरंत ठीक करवाना बेहतर होता है। दरवाजों और खिड़कियों की रबर सील भी जांचनी चाहिए ताकि बारिश का पानी कार के अंदर न आए। इसके साथ ही, AC सिस्टम की जांच भी उपयोगी रहती है, क्योंकि यह शीशों पर जमने वाली नमी को हटाने में मदद करता है और ड्राइविंग को अधिक सुरक्षित बनाता है।