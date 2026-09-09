सर्विस के बाद बाइक की कुछ जरूरी चीजों की जांच जरूर करनी चाहिए

बाइक की सर्विस के बाद माइलेज अचानक कम हो जाए तो किन चीजों की जांच करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:46 am Sep 09, 202609:46 am

क्या है खबर?

बाइक की सर्विस के बाद अगर माइलेज अचानक कम हो जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार सर्विसिंग के दौरान इंजन ऑयल, एयर फिल्टर या स्पार्क प्लग से जुड़ा काम सही तरीके से नहीं होने पर बाइक ज्यादा पेट्रोल खर्च करने लगती है। इसके अलावा, टायर का दबाव और चेन की स्थिति भी माइलेज पर असर डाल सकती है। इसलिए सर्विस के बाद बाइक की कुछ जरूरी चीजों की जांच जरूर करनी चाहिए।