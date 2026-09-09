बाइक की सर्विस के बाद माइलेज अचानक कम हो जाए तो किन चीजों की जांच करें?
क्या है खबर?
बाइक की सर्विस के बाद अगर माइलेज अचानक कम हो जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार सर्विसिंग के दौरान इंजन ऑयल, एयर फिल्टर या स्पार्क प्लग से जुड़ा काम सही तरीके से नहीं होने पर बाइक ज्यादा पेट्रोल खर्च करने लगती है। इसके अलावा, टायर का दबाव और चेन की स्थिति भी माइलेज पर असर डाल सकती है। इसलिए सर्विस के बाद बाइक की कुछ जरूरी चीजों की जांच जरूर करनी चाहिए।
#1
इंजन ऑयल और एयर फिल्टर जांचें
सबसे पहले बाइक में डाले गए इंजन ऑयल की जांच करें।
कंपनी द्वारा बताए गए ग्रेड और सही मात्रा में ही ऑयल होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा या गलत ऑयल इंजन के काम करने पर असर डाल सकता है। इसके बाद एयर फिल्टर देखें।
अगर फिल्टर गंदा है या सही तरीके से फिट नहीं हुआ है, तो इंजन तक हवा की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इससे बाइक का माइलेज कम होने की संभावना बढ़ जाती है।
#2
स्पार्क प्लग और चेन देखें
सर्विस के बाद स्पार्क प्लग की स्थिति और फिटिंग भी जांचनी चाहिए।
प्लग गंदा, खराब या सही तरीके से लगा नहीं होने पर इंजन में ईंधन ठीक से नहीं जलता और माइलेज घट सकता है। इसके साथ बाइक की चेन भी जरूर देखें। बहुत ज्यादा टाइट या ढीली चेन इंजन पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है।
चेन की सही सफाई, लुब्रिकेशन और टेंशन बाइक के बेहतर प्रदर्शन और माइलेज के लिए जरूरी है।
#3
टायर और ब्रेक की भी जांच करें
माइलेज कम होने पर टायरों में हवा का दबाव भी जरूर जांचें।
कम हवा वाले टायर सड़क पर ज्यादा घर्षण पैदा करते हैं, जिससे बाइक को चलाने के लिए इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सर्विस के बाद ब्रेक भी देखें कि कहीं पैड डिस्क या ड्रम से लगातार चिपके तो नहीं हैं।
अगर पहिया आसानी से घूम नहीं रहा है या बाइक चलाते समय ज्यादा गर्म हो रही है, तो सर्विस सेंटर पर इसकी जांच करवाएं।