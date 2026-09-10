क्लच केबल सबसे पहले चेक करें

बाइक का क्लच अचानक हार्ड हो जाए तो कौन-कौन सी चीजें चेक करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:00 am Sep 10, 202610:00 am

क्या है खबर?

बाइक चलाते समय क्लच लीवर अचानक हार्ड हो जाए तो गियर बदलने में परेशानी होने लगती है और राइडिंग असहज हो सकती है। कई बार इसकी वजह छोटी खराबी होती है, जिसे जांचकर ठीक किया जा सकता है। क्लच केबल में जंग, गंदगी, गलत एडजस्टमेंट या क्लच सिस्टम में समस्या इसके कारण बन सकती है। इसलिए क्लच अचानक भारी महसूस हो तो बाइक चलाते रहने के बजाय जरूरी चीजें पहले जरूर चेक करनी चाहिए।