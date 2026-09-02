इंजन ज्यादा गर्म हो तो न करें नजरअंदाज

बाइक का इंजन ज्यादा गर्म होने लगे तो किन चीजों की जांच करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:14 am Sep 02, 202609:14 am

क्या है खबर?

बाइक का इंजन चलते समय सामान्य रूप से गर्म होता है, लेकिन अगर तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार ज्यादा गर्म इंजन से बाइक के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है और कुछ हिस्सों को नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में बाइक रोककर जरूरी चीजों की जांच करें। समय पर कारण पता चलने से बड़ी खराबी और महंगा रिपेयर खर्च बच सकता है।