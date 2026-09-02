बाइक का इंजन ज्यादा गर्म होने लगे तो किन चीजों की जांच करें?
क्या है खबर?
बाइक का इंजन चलते समय सामान्य रूप से गर्म होता है, लेकिन अगर तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार ज्यादा गर्म इंजन से बाइक के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है और कुछ हिस्सों को नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में बाइक रोककर जरूरी चीजों की जांच करें। समय पर कारण पता चलने से बड़ी खराबी और महंगा रिपेयर खर्च बच सकता है।
#1
कूलेंट और इंजन ऑयल की जांच करें
अगर बाइक का इंजन ज्यादा गर्म हो रहा है तो सबसे पहले इंजन ऑयल और कूलेंट की स्थिति जांचें।
कम या खराब इंजन ऑयल से इंजन के अंदर घर्षण बढ़ सकता है, जिससे गर्मी ज्यादा पैदा होती है। लिक्विड-कूल्ड बाइक में कूलेंट कम होने पर भी तापमान बढ़ सकता है। कूलेंट लीक तो नहीं हो रहा, यह भी देखें।
ऑयल या कूलेंट कम मिले तो बाइक चलाने के बजाय सर्विस सेंटर पर जांच कराएं।
#2
रेडिएटर और फैन की जांच करें
लिक्विड-कूल्ड बाइक में रेडिएटर इंजन की गर्मी कम करने का काम करता है।
इसलिए रेडिएटर पर धूल, मिट्टी या गंदगी जमा होने की जांच करें, क्योंकि इससे हवा का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। रेडिएटर फैन सही समय पर चल रहा है या नहीं, यह भी देखना जरूरी है।
फैन खराब होने पर इंजन का तापमान बढ़ सकता है। रेडिएटर को साफ करते समय तेज दबाव वाली पानी की धार से बचें।
#3
एयर फिल्टर और इंजन की आवाज देखें
इंजन ज्यादा गर्म होने पर एयर फिल्टर की स्थिति भी जांचनी चाहिए।
फिल्टर बहुत गंदा होने पर इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती, जिससे उसका काम प्रभावित हो सकता है और गर्मी बढ़ सकती है। साथ ही इंजन से असामान्य आवाज, जलने की गंध या धुआं तो नहीं आ रहा, यह भी देखें।
ऐसी कोई समस्या दिखाई दे तो बाइक को ज्यादा देर चलाने से बचें और विशेषज्ञ मैकेनिक से जांच कराएं।