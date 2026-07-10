इससे छोटी खराबियां समय रहते पता चल जाती हैं

हर 5,000 किलोमीटर पर कार में क्या-क्या चेक कराना चाहिए?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:19 am Jul 10, 202609:19 am

क्या है खबर?

कार को लंबे समय तक बेहतर हालत में रखने के लिए हर 5,000 किलोमीटर के बाद जरूरी जांच कराना फायदेमंद माना जाता है। इससे छोटी खराबियां समय रहते पता चल जाती हैं और आगे चलकर बड़े खर्च से बचा जा सकता है। नियमित जांच कराने से इंजन, ब्रेक और दूसरे जरूरी हिस्से बेहतर तरीके से काम करते रहते हैं। इससे कार की सुरक्षा, माइलेज और प्रदर्शन भी लंबे समय तक अच्छा बना रहता है तथा सफर अधिक भरोसेमंद बनता है।