EV बाइक में BMS खराब होने पर बैटरी में क्या समस्या आ सकती है?

BMS में खराबी आने पर बाइक की रेंज भी कम हो सकती है।

बैटरी पूरी तरह चार्ज दिखने के बावजूद बाइक पहले के मुकाबले कम दूरी तय कर सकती है। कभी-कभी बाइक अचानक बंद हो जाती है या बैटरी का प्रतिशत तेजी से ऊपर-नीचे होने लगता है।

वोल्टेज और करंट की निगरानी ठीक से नहीं होने पर मोटर को मिलने वाली बिजली भी प्रभावित हो सकती है। इससे बाइक की गति और चलने का अनुभव बदल सकता है।