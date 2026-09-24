सर्दियों में बाइक सुबह पहली बार स्टार्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
क्या है खबर?
सर्दियों में सुबह के समय तापमान कम होने से बाइक का इंजन और उसमें मौजूद ऑयल ठंडा रहता है। ऐसे में बाइक पहली बार स्टार्ट करते समय थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। ठंड में इंजन को सामान्य स्थिति में आने में गर्मियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। अगर बाइक को तुरंत तेज रफ्तार से चलाया जाए, तो इंजन पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। इसलिए सुबह बाइक स्टार्ट करने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
स्टार्ट करने से पहले जांच करें
बाइक स्टार्ट करने से पहले एक बार आसपास देखकर जरूरी जांच कर लें।
टायरों में हवा, ब्रेक, लाइट और ईंधन की स्थिति देखना बेहतर रहता है। बाइक स्टार्ट होने के बाद एक्सीलेटर को तुरंत तेज न घुमाएं। इंजन को कुछ देर सामान्य तरीके से चलने दें और शुरुआत में बाइक धीमी रफ्तार पर चलाएं।
अगर आपकी बाइक में चोक की सुविधा है, तो ठंड में स्टार्ट करने के लिए कंपनी के बताए तरीके के अनुसार उसका इस्तेमाल करें।
#2
शुरुआत में तेज रफ्तार से बचें
ठंड में इंजन ऑयल ज्यादा गाढ़ा हो सकता है, इसलिए इंजन को अचानक ज्यादा आरपीएम पर चलाने से बचें।
बाइक स्टार्ट होने के बाद पहले कुछ मिनट धीरे चलाएं और अचानक तेज एक्सीलेरेशन या तेज रफ्तार से बचें। इससे इंजन और दूसरे हिस्सों पर अचानक ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा।
इसके साथ ही, बाइक स्टार्ट करने के लिए बार-बार सेल्फ दबाने के बजाय कुछ सेकंड का अंतर रखें, ताकि बैटरी पर अनावश्यक दबाव न पड़े।
#3
बैटरी और सर्विस का रखें ध्यान
अगर बाइक कई दिनों से खड़ी है, तो सुबह स्टार्ट करने से पहले बैटरी और टायरों की स्थिति जरूर जांचें।
बार-बार कोशिश करने पर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो लगातार सेल्फ न दबाएं और समस्या की जांच कराएं। ठंड में कमजोर बैटरी के कारण स्टार्टिंग की दिक्कत बढ़ सकती है।
समय-समय पर सर्विस, सही इंजन ऑयल और अच्छी बैटरी रखने से सर्दियों में बाइक आसानी से स्टार्ट होने में मदद मिलती है।