ठंड में बाइक स्टार्ट करते समय सावधानी

सर्दियों में बाइक सुबह पहली बार स्टार्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:18 am Sep 24, 202609:18 am

क्या है खबर?

सर्दियों में सुबह के समय तापमान कम होने से बाइक का इंजन और उसमें मौजूद ऑयल ठंडा रहता है। ऐसे में बाइक पहली बार स्टार्ट करते समय थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। ठंड में इंजन को सामान्य स्थिति में आने में गर्मियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। अगर बाइक को तुरंत तेज रफ्तार से चलाया जाए, तो इंजन पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। इसलिए सुबह बाइक स्टार्ट करने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।