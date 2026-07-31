पहाड़ों पर बाइक चलाते समय कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?

पहाड़ी इलाकों में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए बारिश या धुंध की संभावना को हल्के में न लें।

हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनें और जरूरी सुरक्षा सामान साथ रखें। थकान महसूस होने पर बीच रास्ते में आराम करें और लगातार लंबी दूरी तय करने से बचें।

मोबाइल पर ध्यान देने या लापरवाही से बाइक चलाने की गलती बिल्कुल न करें। यही सावधानियां पूरे सफर को सुरक्षित, आरामदायक और बिना परेशानी के पूरा करने में मदद करती हैं।