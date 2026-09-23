बाइक को कवर लगाकर पार्क करते समय कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?
क्या है खबर?
बाइक को धूल, धूप और बारिश से बचाने के लिए कवर लगाकर पार्क करना अच्छा तरीका है। हालांकि, कवर लगाने में की गई कुछ छोटी गलतियां बाइक के पेंट, इंजन और दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। खासकर बाइक चलाने के तुरंत बाद कवर डालना या गीली बाइक को ढकना परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए बाइक को पार्क करते समय कवर की सही फिटिंग, हवा और बाइक की स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है।
#1
गर्म बाइक पर तुरंत कवर न डालें
बाइक चलाने के तुरंत बाद इंजन और एग्जॉस्ट काफी गर्म रहते हैं।
ऐसे समय बाइक पर कवर डालना सही नहीं है, क्योंकि गर्म हिस्से कवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ कवर गर्मी के संपर्क में आकर पिघल भी सकते हैं।
ऐसे में बाइक पार्क करने के बाद इंजन, एग्जॉस्ट और दूसरे गर्म हिस्सों को पहले ठंडा होने दें। जब बाइक सामान्य तापमान पर आ जाए, तभी उस पर कवर लगाना बेहतर रहता है।
#2
गीली बाइक को कवर से न ढकें
बारिश में भीगने या बाइक धोने के तुरंत बाद उस पर कवर नहीं लगाना चाहिए।
बाइक पर मौजूद पानी कवर के अंदर फंस सकता है और लंबे समय तक नमी बनी रहने से जंग लगने का खतरा बढ़ सकता है। सीट, चेन, मेटल पार्ट्स और दूसरे हिस्सों पर भी इसका असर पड़ सकता है।
इसलिए कवर लगाने से पहले बाइक को अच्छी तरह सूखने दें और खासकर चेन तथा दूसरे धातु वाले हिस्सों पर ध्यान दें।
#3
बहुत ढीला या टाइट कवर न लगाएं
बाइक पर बहुत ढीला कवर लगाने से हवा चलने पर वह बार-बार हिल सकता है और कवर के अंदर मौजूद धूल बाइक की सतह पर रगड़ खा सकती है।
वहीं, बहुत टाइट कवर लगाने से बाइक के हिस्सों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। इसलिए बाइक के आकार के हिसाब से सही कवर चुनें।
कवर में हवा निकलने की जगह हो और उसे लगाते समय बाइक की सतह साफ होनी चाहिए।