बाइक को कवर करते समय रखें ध्यान

बाइक को कवर लगाकर पार्क करते समय कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:04 am Sep 23, 202609:04 am

क्या है खबर?

बाइक को धूल, धूप और बारिश से बचाने के लिए कवर लगाकर पार्क करना अच्छा तरीका है। हालांकि, कवर लगाने में की गई कुछ छोटी गलतियां बाइक के पेंट, इंजन और दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। खासकर बाइक चलाने के तुरंत बाद कवर डालना या गीली बाइक को ढकना परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए बाइक को पार्क करते समय कवर की सही फिटिंग, हवा और बाइक की स्थिति का ध्यान रखना जरूरी है।