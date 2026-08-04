सरकार दुर्घटना कम करने के लिए V2V कम्युनिकेशन सिस्टम अनिवार्य करने की तैयारी में है

क्या है V2V कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे सरकार 2028 से लागू करेगी?

क्या है खबर?

भारत दुनिया के उन पहले बड़े ऑटोमोटिव बाजारों में से एक बन सकता है, जो कई तरह के वाहनों में व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अनिवार्य कर दे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसके तहत नए वाहनों में V2V कम्युनिकेशन सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। टक्कर और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।