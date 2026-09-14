दोनों का उद्देश्य ब्रेक लगाते समय बाइक को सुरक्षित रखना है

बाइक में ABS और CBS में क्या होता है अंतर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:28 am Sep 14, 202609:28 am

क्या है खबर?

बाइक चलाते समय अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में पहियों का फिसलना किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इसी खतरे को कम करने के लिए आजकल कई बाइकों में ABS और CBS जैसी तकनीक दी जाती हैं। दोनों का उद्देश्य ब्रेक लगाते समय बाइक को सुरक्षित रखना है, लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग होता है। इसलिए बाइक खरीदने से पहले इनका अंतर समझना जरूरी है।