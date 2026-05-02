क्या है बैरियर-लेस टोलिंग प्रणाली, जिसकी गुजरात में हुई शुरुआत?

बैरियर-फ्री टोलिंग एक एडवांस सिस्टम है, जो MLFF टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होती। पारंपरिक टोल प्लाजा की तरह यहां बैरियर या गेट नहीं होते। इसके बजाय सड़क के ऊपर लगे फ्रेम (गैंट्री) में हाई-टेक सेंसर और कैमरे दिए, जो गाड़ी की पहचान करके अपने आप टोल काट लेते हैं। जैसे ही गाड़ी उस पॉइंट से गुजरेगी, सिस्टम रियल टाइम में टोल चार्ज डिडक्ट कर देगा।

तरीका

ऐसे होगा टोल का भुगतान

इसमें फास्टैग को ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) तकनीक के साथ जोड़ा गया है। हाई-परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ते हैं, जबकि RFID रीडर फास्टैग स्टिकर को स्कैन करता है। इसके बाद टोल राशि सीधे लिंक्ड बैंक अकाउंट या वॉलेट से कट जाती है। यह दोहरा सत्यापन सिस्टम बहुत सटीक है और गलतियों की संभावना को कम करता है। बिना फास्टैग वाले वाहन को नंबर प्लेट के जरिए ट्रैक किया जा सकता है।