कई लोग अपनी कार में CNG किट लगवाने पर विचार कर रहे हैं

कार में CNG लगवाने से पहले क्या जानना जरूरी है?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:34 am Jun 10, 202609:34 am

क्या है खबर?

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच कई लोग अपनी कार में CNG किट लगवाने पर विचार कर रहे हैं। CNG से चलने वाली कार का खर्च आमतौर पर कम आता है और यह ईंधन पर्यावरण के लिए भी बेहतर माना जाता है। हालांकि, केवल कम खर्च देखकर फैसला लेना सही नहीं होता। कार में CNG लगवाने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना जरूरी है, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्च का सामना न करना पड़े।