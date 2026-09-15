बाइक में इंजन ब्रेकिंग क्या होती है और इसका सही इस्तेमाल कैसे करें?
क्या है खबर?
बाइक चलाते समय अचानक ब्रेक लगाने के बजाय कई बार इंजन ब्रेकिंग मददगार साबित होती है। इससे बाइक की रफ्तार धीरे-धीरे कम होती है और पहियों पर अचानक दबाव नहीं पड़ता। खासकर ढलान, मोड़ या ट्रैफिक वाली सड़क पर इसका सही इस्तेमाल सुरक्षित राइडिंग में मदद कर सकता है। हालांकि, इंजन ब्रेकिंग को समझे बिना गियर बदलना या क्लच छोड़ना बाइक को असंतुलित भी कर सकता है। इसलिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है।
इंजन ब्रेकिंग
इंजन ब्रेकिंग क्या होती है?
इंजन ब्रेकिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं, जब बाइक की रफ्तार कम करने के लिए एक्सीलेटर छोड़कर निचले गियर में आया जाता है।
इसमें इंजन पहियों की गति को नियंत्रित करता है और बाइक धीरे होने लगती है। उदाहरण के लिए, चौथे गियर में चल रही बाइक को तीसरे या दूसरे गियर में लाने पर इंजन का दबाव बढ़ता है।
इससे ब्रेक पैड पर निर्भरता कम होती है और रफ्तार नियंत्रित रहती है।
इस्तेमाल
इंजन ब्रेकिंग का सही इस्तेमाल कैसे करें?
इंजन ब्रेकिंग के लिए सबसे पहले एक्सीलेटर धीरे-धीरे छोड़ें और बाइक की रफ्तार कम होने दें।
इसके बाद जरूरत के अनुसार एक गियर नीचे करें और क्लच को अचानक न छोड़ें। गियर बदलते समय बाइक की गति और इंजन की आवाज पर ध्यान देना चाहिए।
बहुत तेज रफ्तार पर सीधे निचले गियर में आने से इंजन पर जोर पड़ सकता है और पिछला पहिया झटका खा सकता है। इसलिए गियर धीरे-धीरे बदलें।
अन्य
ब्रेक के साथ इंजन ब्रेकिंग करें इस्तेमाल
इंजन ब्रेकिंग का मतलब यह नहीं है कि बाइक के सामान्य ब्रेक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें।
अचानक रुकने, आपात स्थिति या ज्यादा ट्रैफिक में आगे और पीछे के ब्रेक का सही संतुलन जरूरी है। ढलान पर लगातार ब्रेक दबाने के बजाय इंजन ब्रेकिंग के साथ हल्का ब्रेक लगाना बेहतर रहता है।
इससे ब्रेक ज्यादा गर्म नहीं होते। हमेशा सड़क, रफ्तार और ट्रैफिक के अनुसार इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें।