इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है

बाइक में इंजन ब्रेकिंग क्या होती है और इसका सही इस्तेमाल कैसे करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:25 am Sep 15, 202609:25 am

क्या है खबर?

बाइक चलाते समय अचानक ब्रेक लगाने के बजाय कई बार इंजन ब्रेकिंग मददगार साबित होती है। इससे बाइक की रफ्तार धीरे-धीरे कम होती है और पहियों पर अचानक दबाव नहीं पड़ता। खासकर ढलान, मोड़ या ट्रैफिक वाली सड़क पर इसका सही इस्तेमाल सुरक्षित राइडिंग में मदद कर सकता है। हालांकि, इंजन ब्रेकिंग को समझे बिना गियर बदलना या क्लच छोड़ना बाइक को असंतुलित भी कर सकता है। इसलिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है।