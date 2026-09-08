नई बाइक लेने के बाद पहले 500-1,000 किलोमीटर में किन आदतों से बचें?
क्या है खबर?
नई बाइक खरीदने के बाद शुरुआती 500-1,000 किलोमीटर का समय अहम माना जाता है। इस दौरान इंजन और दूसरे हिस्से धीरे-धीरे अपनी सही काम करने की स्थिति में आते हैं। इसलिए बाइक चलाते समय कुछ आदतों से बचना जरूरी है। शुरुआत में लापरवाही करने से इंजन, ब्रेक और दूसरे हिस्सों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। ऐसे में बाइक को आराम से चलाने और कंपनी की सलाह मानने से लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन पाने में मदद मिल सकती है।
#1
तेज रफ्तार और अचानक एक्सीलेरेशन से बचें
नई बाइक को शुरुआती किलोमीटर में लगातार तेज रफ्तार पर चलाने से बचना चाहिए।
बार-बार अचानक एक्सीलेटर बढ़ाने और तेज गति पकड़ने से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। इसी तरह लंबे समय तक एक ही बहुत ज्यादा गति पर बाइक चलाना भी सही नहीं माना जाता। शुरुआत में अलग-अलग सामान्य गति पर बाइक चलाएं और इंजन को जरूरत से ज्यादा न खींचें।
कंपनी की बुकलेट में बताई गई शुरुआती स्पीड और RPM सीमा का ध्यान रखना जरूरी है।
#2
अचानक ब्रेक और भारी लोड से बचें
नई बाइक पर शुरुआत से ही बार-बार तेज ब्रेक लगाने की आदत से बचना चाहिए।
ब्रेक के नए हिस्सों को सही तरह से काम करने के लिए कुछ दूरी की जरूरत होती है। इसलिए शुरुआती समय में सुरक्षित दूरी रखते हुए धीरे-धीरे ब्रेक लगाने की आदत डालें।
इसके अलावा, बाइक पर जरूरत से ज्यादा वजन या भारी सामान लेकर चलने से बचें। ज्यादा लोड इंजन, क्लच, टायर और सस्पेंशन पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।
#3
इंजन को बहुत देर तक न चलाएं
शुरुआती 500 से 1,000 किलोमीटर में बाइक को लंबे समय तक लगातार चलाने या बहुत ज्यादा लोड देने से बचना बेहतर है।
इंजन को पर्याप्त आराम दें और जरूरत के मुताबिक बीच में रुकें। क्लच को लगातार आधा दबाकर चलाने जैसी आदत भी न रखें, क्योंकि इससे क्लच जल्दी गर्म और घिस सकता है।
बाइक की पहली सर्विस तय समय या किलोमीटर पर जरूर कराएं। साथ ही इंजन ऑयल, चेन और टायरों की स्थिति भी नियमित रूप से जांचते रहें।