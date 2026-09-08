नई बाइक के शुरुआती किलोमीटर अहम

नई बाइक लेने के बाद पहले 500-1,000 किलोमीटर में किन आदतों से बचें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:12 am Sep 08, 202609:12 am

क्या है खबर?

नई बाइक खरीदने के बाद शुरुआती 500-1,000 किलोमीटर का समय अहम माना जाता है। इस दौरान इंजन और दूसरे हिस्से धीरे-धीरे अपनी सही काम करने की स्थिति में आते हैं। इसलिए बाइक चलाते समय कुछ आदतों से बचना जरूरी है। शुरुआत में लापरवाही करने से इंजन, ब्रेक और दूसरे हिस्सों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। ऐसे में बाइक को आराम से चलाने और कंपनी की सलाह मानने से लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन पाने में मदद मिल सकती है।