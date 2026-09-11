ब्रेक दबाते समय कंपन को न करें नजरअंदाज

कार का ब्रेक दबाते समय पैर में कंपन महसूस हो तो क्या है संकेत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:46 am Sep 11, 202609:46 am

क्या है खबर?

कार चलाते समय ब्रेक दबाने पर पैर या ब्रेक पेडल में कंपन महसूस होना सामान्य नहीं माना जाता। कभी-कभी यह मामूली वजह से हो सकता है, लेकिन लगातार कंपन कार के ब्रेक सिस्टम में परेशानी का संकेत भी हो सकता है। खासकर तेज रफ्तार में ब्रेक लगाने पर कंपन ज्यादा महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते कारण की जांच कराने से ब्रेकिंग से जुड़ी बड़ी परेशानी और सड़क पर जोखिम से बचा जा सकता है।