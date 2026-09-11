कार का ब्रेक दबाते समय पैर में कंपन महसूस हो तो क्या है संकेत?
क्या है खबर?
कार चलाते समय ब्रेक दबाने पर पैर या ब्रेक पेडल में कंपन महसूस होना सामान्य नहीं माना जाता। कभी-कभी यह मामूली वजह से हो सकता है, लेकिन लगातार कंपन कार के ब्रेक सिस्टम में परेशानी का संकेत भी हो सकता है। खासकर तेज रफ्तार में ब्रेक लगाने पर कंपन ज्यादा महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते कारण की जांच कराने से ब्रेकिंग से जुड़ी बड़ी परेशानी और सड़क पर जोखिम से बचा जा सकता है।
#1
ब्रेक डिस्क में खराबी का संकेत
ब्रेक दबाते समय कंपन का एक आम कारण ब्रेक डिस्क का टेढ़ा या असमान हो जाना हो सकता है।
लगातार ज्यादा गर्म होने या लंबे समय तक ब्रेक इस्तेमाल करने से डिस्क की सतह पर असमानता आ सकती है। ऐसी स्थिति में ब्रेक पैड डिस्क पर एक समान तरीके से नहीं बैठते और पेडल में कंपन महसूस हो सकता है।
अगर तेज गति से ब्रेक लगाने पर कंपन बढ़ जाता है, तो ब्रेक डिस्क की जांच जरूर करवानी चाहिए।
#2
ब्रेक पैड या कैलिपर की समस्या
कंपन ब्रेक पैड के घिसने या उनके असमान तरीके से दबने का संकेत भी हो सकता है।
अगर पैड पर घिसाव बराबर नहीं है, तो ब्रेक लगाते समय दबाव सही तरीके से नहीं बनता और कंपन महसूस हो सकता है। कुछ मामलों में ब्रेक कैलिपर के सही तरीके से काम नहीं करने पर भी ऐसी परेशानी आती है।
इसके साथ कार एक तरफ खिंचने या ब्रेक लगाने पर आवाज आने जैसी समस्या दिखे, तो तुरंत जांच करानी चाहिए।
#3
पहियों और सस्पेंशन को भी जांचें
अगर ब्रेक सिस्टम ठीक होने के बावजूद पैर या पेडल में कंपन महसूस होता है, तो पहियों और सस्पेंशन की समस्या भी कारण हो सकती है।
टायर में असमान घिसाव, व्हील बैलेंस बिगड़ना या सस्पेंशन के किसी हिस्से में ढीलापन ब्रेक लगाते समय कंपन बढ़ा सकता है। खासकर स्टीयरिंग व्हील भी साथ में कांपे, तो पूरी कार की जांच जरूरी है।
लगातार कंपन होने पर सर्विस सेंटर जाकर ब्रेक, पहियों और सस्पेंशन की जांच कराएं।