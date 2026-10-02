बाइक का पिछला टायर ज्यादा घिसने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?
क्या है खबर?
बाइक चलाते समय अगर पिछला टायर आगे वाले टायर के मुकाबले जल्दी घिसने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टायर का ज्यादा घिसना बाइक की पकड़ और सड़क पर संतुलन को प्रभावित कर सकता है। कई बार इसकी वजह सिर्फ ज्यादा दूरी तक बाइक चलाना नहीं होती, बल्कि बाइक चलाने का तरीका, टायर में हवा का दबाव और बाइक पर पड़ने वाला वजन भी जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए समय रहते इसके कारणों को समझना जरूरी है।
#1
टायर में हवा कम या ज्यादा होना
पिछला टायर जल्दी घिसने का एक बड़ा कारण उसमें हवा का सही दबाव न होना है।
अगर टायर में हवा कम है तो सड़क के साथ उसका ज्यादा हिस्सा संपर्क में रहता है, जिससे घिसावट तेजी से बढ़ सकती है। वहीं जरूरत से ज्यादा हवा होने पर टायर का बीच वाला हिस्सा ज्यादा घिस सकता है।
इसलिए बाइक कंपनी की सलाह के अनुसार टायर में सही हवा रखना जरूरी है। इससे टायर की उम्र बढ़ सकती है।
#2
तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगाना
बाइक को तेज रफ्तार में चलाने और बार-बार अचानक ब्रेक लगाने से भी पिछला टायर जल्दी घिस सकता है। खासकर तेज गति में जोर से ब्रेक लगाने पर पिछला पहिया कुछ समय के लिए सड़क पर फिसल सकता है, जिससे टायर की सतह तेजी से घिसती है।
इसी तरह बार-बार तेज गति से बाइक चलाने और अचानक गति बढ़ाने से भी टायर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए सामान्य गति में बाइक चलाना और धीरे-धीरे ब्रेक लगाना बेहतर रहता है।
#3
ज्यादा वजन और बाइक में खराबी
बाइक पर जरूरत से ज्यादा वजन होने पर पिछले टायर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे वह जल्दी घिस सकता है।
इसके अलावा, पीछे के पहिए का सही तरीके से संतुलित न होना, पहिए की सीध में गड़बड़ी या सस्पेंशन में समस्या भी टायर की घिसावट बढ़ा सकती है।
अगर टायर एक ही तरफ से ज्यादा घिस रहा है तो बाइक की जांच करवानी चाहिए। समय पर सर्विस और सही हवा रखने से ऐसी समस्या से बचा जा सकता है।