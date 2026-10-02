आगे वाले टायर के मुकाबले जल्दी घिसने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

बाइक का पिछला टायर ज्यादा घिसने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:53 am Oct 02, 202608:53 am

क्या है खबर?

बाइक चलाते समय अगर पिछला टायर आगे वाले टायर के मुकाबले जल्दी घिसने लगे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। टायर का ज्यादा घिसना बाइक की पकड़ और सड़क पर संतुलन को प्रभावित कर सकता है। कई बार इसकी वजह सिर्फ ज्यादा दूरी तक बाइक चलाना नहीं होती, बल्कि बाइक चलाने का तरीका, टायर में हवा का दबाव और बाइक पर पड़ने वाला वजन भी जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए समय रहते इसके कारणों को समझना जरूरी है।