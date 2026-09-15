स्टीयरिंग भारी होना नहीं करें नजरअंदाज

कार का स्टीयरिंग भारी होने के पीछे क्या हो सकती है वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:25 am Sep 15, 202609:25 am

क्या है खबर?

कार चलाते समय अगर स्टीयरिंग पहले के मुकाबले ज्यादा भारी महसूस हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्टीयरिंग का हल्का और आसानी से घूमना सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जरूरी होता है। इसके भारी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें पावर स्टीयरिंग की खराबी, टायरों में कम हवा और पहियों से जुड़ी समस्या शामिल हैं। समय पर जांच कराने से बड़ी खराबी और सड़क पर परेशानी से बचा जा सकता है।