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कार का स्टीयरिंग भारी होने के पीछे क्या हो सकती है वजह?
स्टीयरिंग भारी होना नहीं करें नजरअंदाज

कार का स्टीयरिंग भारी होने के पीछे क्या हो सकती है वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 15, 2026
09:25 am
क्या है खबर?

कार चलाते समय अगर स्टीयरिंग पहले के मुकाबले ज्यादा भारी महसूस हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्टीयरिंग का हल्का और आसानी से घूमना सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जरूरी होता है। इसके भारी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें पावर स्टीयरिंग की खराबी, टायरों में कम हवा और पहियों से जुड़ी समस्या शामिल हैं। समय पर जांच कराने से बड़ी खराबी और सड़क पर परेशानी से बचा जा सकता है।

#1

पावर स्टीयरिंग में खराबी

कार का स्टीयरिंग भारी होने की सबसे बड़ी वजह पावर स्टीयरिंग सिस्टम में खराबी हो सकती है।

अगर कार में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, तो उसमें तेल कम होने या लीक होने से स्टीयरिंग घूमने में ज्यादा ताकत लग सकती है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग वाली कारों में मोटर, सेंसर या वायरिंग की खराबी भी ऐसा कर सकती है।

डैशबोर्ड पर स्टीयरिंग का चेतावनी निशान दिखे, तो तुरंत सर्विस सेंटर जाएं।

#2

टायरों में हवा कम होना

कई बार टायरों में हवा कम होने से भी कार का स्टीयरिंग भारी लगने लगता है।

खासकर आगे के टायरों में सही दबाव नहीं होने पर सड़क के साथ उनका घर्षण बढ़ जाता है। इससे स्टीयरिंग घुमाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टायरों में हवा हमेशा कंपनी की बताई सीमा के अनुसार रखें।

इसके अलावा, टायर घिसे होने, पहियों का अलाइनमेंट बिगड़ने या पंचर होने पर भी स्टीयरिंग में परेशानी आ सकती है।

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#3

बेल्ट, बैटरी और पहियों की समस्या

कार का स्टीयरिंग भारी होने के पीछे इंजन बेल्ट, बैटरी या पहियों से जुड़ी खराबी भी हो सकती है।

कुछ कारों में पावर स्टीयरिंग पंप बेल्ट से चलता है। बेल्ट ढीली या खराब होने पर स्टीयरिंग की मदद कम हो सकती है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग में कमजोर बैटरी या चार्जिंग सिस्टम की समस्या असर डाल सकती है।

ऐसी स्थिति में कार को तेज चलाने से बचें और विशेषज्ञ से पूरी जांच कराएं।

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