बाइक में अचानक पिकअप कम होने के पीछे कौन-सी वजह हो सकती है?
क्या है खबर?
बाइक चलाते समय अगर अचानक पिकअप कम हो जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिकअप कम होने से बाइक को रफ्तार पकड़ने में ज्यादा समय लगता है और ओवरटेक करते समय परेशानी हो सकती है। कई बार यह समस्या छोटी खराबी के कारण होती है, लेकिन लंबे समय तक ध्यान नहीं देने पर इंजन पर असर पड़ सकता है। इसलिए पिकअप कम होने के पीछे की वजह पहचानकर समय पर जांच कराना जरूरी है।
#1
एयर फिल्टर गंदा होने से परेशानी
बाइक का एयर फिल्टर गंदा या जाम होने पर इंजन तक पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती।
इससे पेट्रोल और हवा का सही मिश्रण नहीं बनता और इंजन की ताकत कम हो सकती है। इसका सीधा असर बाइक के पिकअप पर पड़ता है। धूल भरी सड़कों पर चलने वाली बाइक में यह समस्या जल्दी आ सकती है।
इसलिए सर्विस के दौरान एयर फिल्टर की सफाई या जरूरत पड़ने पर उसे बदलवाना चाहिए।
#2
स्पार्क प्लग या ईंधन की समस्या
स्पार्क प्लग खराब, गंदा या कमजोर होने पर इंजन में पेट्रोल ठीक से नहीं जल पाता।
इससे बाइक झटके दे सकती है और पिकअप अचानक कम हो सकता है। इसके अलावा खराब गुणवत्ता वाला पेट्रोल, बंद फ्यूल फिल्टर या ईंधन की सप्लाई में रुकावट भी परेशानी पैदा कर सकती है।
ऐसी स्थिति में स्पार्क प्लग, फ्यूल फिल्टर और पेट्रोल सप्लाई की जांच कराना जरूरी है, ताकि असली कारण सामने आ सके।
#3
क्लच और इंजन ऑयल पर दें ध्यान
बाइक का क्लच घिसने या सही तरीके से काम नहीं करने पर इंजन की ताकत पहिए तक ठीक से नहीं पहुंचती।
इससे इंजन की आवाज बढ़ सकती है, लेकिन बाइक की रफ्तार नहीं बढ़ती। इंजन ऑयल कम होने या बहुत पुराना होने पर भी इंजन का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
इसलिए क्लच प्लेट, चेन, इंजन ऑयल और थ्रॉटल की जांच कराएं। समस्या बनी रहे तो प्रशिक्षित मैकेनिक से बाइक की पूरी सर्विस कराना बेहतर है।