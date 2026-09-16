पिकअप कम होने से बाइक को रफ्तार पकड़ने में ज्यादा समय लगता है

बाइक में अचानक पिकअप कम होने के पीछे कौन-सी वजह हो सकती है?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:08 am Sep 16, 202609:08 am

क्या है खबर?

बाइक चलाते समय अगर अचानक पिकअप कम हो जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिकअप कम होने से बाइक को रफ्तार पकड़ने में ज्यादा समय लगता है और ओवरटेक करते समय परेशानी हो सकती है। कई बार यह समस्या छोटी खराबी के कारण होती है, लेकिन लंबे समय तक ध्यान नहीं देने पर इंजन पर असर पड़ सकता है। इसलिए पिकअप कम होने के पीछे की वजह पहचानकर समय पर जांच कराना जरूरी है।