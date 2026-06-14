फास्टैग को रिचार्ज करने के कई तरीके हैं

दोगुना टैक्स देने से बचने के लिए फास्टैग रखें पर्याप्त राशि, घर बैठे ऐसे करें रिचार्ज

क्या है खबर?

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने के लिए फास्टैग बहुत ही जरूरी हो गया है। इसके बिना टोल प्लजा पार करने पर दोगुना टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा आपको टोल पर रुकना भी पड़ सकता है। फास्टैग को चालू रखने के लिए समय पर रिचार्ज करना बहुत ही जरूरी है। आज हम आपको इसे रिचार्ज करने का आसान तरीका बता रहे हैं, जिससे आप इसे घर बैठे कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं।