LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / क्या आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर बीच रास्ते में दे जाता है धोखा? ऐसे बढ़ाएं रेंज 
क्या आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर बीच रास्ते में दे जाता है धोखा? ऐसे बढ़ाएं रेंज 
इलेक्ट्रिक स्कूटर का बेहतर रखरखाव कर आप अधिक रेंज प्राप्त कर सकते हैं

क्या आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर बीच रास्ते में दे जाता है धोखा? ऐसे बढ़ाएं रेंज 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 07, 2026
07:01 pm
क्या है खबर?

इलेक्ट्रिक स्कूटर परिवहन के पारंपरिक साधनों के पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने की औसत दैनिक लागत लगभग 4 रुपये/दिन है। इनमें सबसे बड़ी चिंता रेंज की रहती है। ज्यादातर राइडर कंपनी की दावा की गई रेंज हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसके पीछे राइडिंग के तरीके से लेकर रखरखाव जैसे कई कारण होते हैं। आइये जानते हैं अपने स्कूटर से कैसे सर्वाधित रेंज हासिल करें।

रखरखाव 

रखरखाव पर ध्यान देने का होता है फायदा 

नियमित रखरखाव: किसी भी वाहन की तरह, इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसको साफ रखें, टायरों में हवा की जांच करें और सुनिश्चित करें कि सभी पुर्जे अच्छी स्थिति में हैं। बैटरी की देखभाल: इसकी रेंज बनाए रखने के लिए बैटरी की उचित देखभाल बेहद जरूरी है। जहां तक ​​संभव हो बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज होने से बचाएं और बैटरी की अधिकतम लाइफ के लिए उसे 20-80 फीसदी के बीच चार्ज रखें।

एयर प्रेशर  

टायर के एयर प्रेशर से पड़ता है असर 

टायरों में हवा का सही दबाव: कम हवा वाले टायरों से रोलिंग प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे रेंज कम हो सकती है। टायरों में हवा का दबाव नियमित रूप से जांचें और उन्हें आवश्यक स्तर तक भरें। आरामदायक सवारी: तेज गति से एक्सीलरेट और ब्रेक लगाने से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। बैटरी की चार्जिंग बचाने के लिए निर्धारित कम गति पर पर चलाएं और बार-बार ब्रेक लगाने का प्रयास न करें।

Advertisement

ड्राइविंग परिस्थितियां 

अच्छी सड़कों पर चलाएं स्कूटर

बेहतर ड्राइविंग परिस्थितियां: जहां तक संभव हो कम ढलान वाली चिकनी सड़कों को चुनें, क्योंकि चढ़ाई और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बिजली की खपत बढ़ती है। ओवरलोडिंग से बचें: स्कूटर पर निर्धारित सीमा से अधिक भार डालने से मोटर पर दबाव पड़ सकता है और रेंज कम हो सकती है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग: इससे ब्रेक लगाने के दौरान बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। साॅफ्टवेयर अपडेट: आपके स्कूटर में स्मार्ट फीचर्स हैं तो उन्हें अपडेट रखने से भी रेंज बढ़ती है।

Advertisement