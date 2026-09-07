कार की रूफ रेल पर जरूरत से ज्यादा वजन रखने से क्या नुकसान हो सकता है?
क्या है खबर?
कार की रूफ रेल सामान रखने में काफी काम आती है, खासकर जब डिक्की में जगह कम पड़ जाए। हालांकि, इन पर जरूरत से ज्यादा वजन रखना कार और यात्रियों दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हर कार की रूफ लोड क्षमता अलग होती है, इसलिए सामान रखने से पहले कंपनी की बताई सीमा देखना जरूरी है। क्षमता से ज्यादा वजन रखने पर कार के संतुलन, रूफ और ड्राइविंग पर असर पड़ सकता है।
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संतुलन बिगड़ सकता है कार का
रूफ पर ज्यादा वजन रखने से कार का गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है।
इससे तेज मोड़ लेते समय कार पहले की तुलना में ज्यादा झुक सकती है और उसका संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ सकता है। अचानक ब्रेक लगाने या तेज रफ्तार में दिशा बदलने पर भी कार को संभालना मुश्किल हो सकता है।
खासकर ऊंची SUV या ज्यादा भरी कार में यह समस्या ज्यादा महसूस हो सकती है और ड्राइविंग असुरक्षित हो सकती है।
#2
रूफ और रेल को हो सकता है नुकसान
जरूरत से ज्यादा वजन रखने पर रूफ रेल, उनके माउंटिंग पॉइंट और कार की छत पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
लंबे समय तक ऐसा करने से रेल ढीली हो सकती हैं या उनके जोड़ और छत को नुकसान पहुंच सकता है। सामान ठीक से न बंधा हो तो चलते समय वह खिसक भी सकता है।
इससे कार की बॉडी पर खरोंच आने के साथ सामान गिरने का खतरा रहता है और पीछे चल रहे वाहन भी प्रभावित हो सकते हैं।
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माइलेज और ड्राइविंग पर भी असर
रूफ पर भारी सामान रखने से कार का वजन बढ़ता है और हवा का प्रतिरोध भी बढ़ सकता है।
इसके कारण इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ सकती है और माइलेज कम हो सकता है। तेज रफ्तार पर हवा के दबाव से कार में अतिरिक्त आवाज भी आ सकती है।
इसलिए रूफ पर केवल जरूरत का सामान रखें, उसे अच्छी तरह बांधें और कंपनी की निर्धारित वजन सीमा से कभी ज्यादा भार न रखें।