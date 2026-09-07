कार की रूफ रेल पर जरूरत से ज्यादा वजन रखने से क्या नुकसान हो सकता है?

जरूरत से ज्यादा वजन रखने पर रूफ रेल, उनके माउंटिंग पॉइंट और कार की छत पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

लंबे समय तक ऐसा करने से रेल ढीली हो सकती हैं या उनके जोड़ और छत को नुकसान पहुंच सकता है। सामान ठीक से न बंधा हो तो चलते समय वह खिसक भी सकता है।

इससे कार की बॉडी पर खरोंच आने के साथ सामान गिरने का खतरा रहता है और पीछे चल रहे वाहन भी प्रभावित हो सकते हैं।