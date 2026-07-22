कार की बैटरी कमजोर होने के शुरुआती संकेत

कार की बैटरी कमजोर होने के क्या होते हैं शुरुआती संकेत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:04 am Jul 22, 202610:04 am

क्या है खबर?

कार की बैटरी अचानक खराब नहीं होती, बल्कि पहले ही कई छोटे संकेत देने लगती है। अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो रास्ते में कार बंद होने या महंगे रिपेयर से बचा जा सकता है। बैटरी कमजोर होने का असर कार स्टार्ट होने, लाइट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी दिखाई देने लगता है। ऐसे में थोड़ी सावधानी, नियमित जांच और समय पर देखभाल आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।