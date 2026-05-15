गलत तरीके से कार टो करने के क्या हैं नुकसान?

सड़क पर खराब हुई कार को टो करके ले जाना आम बात है, लेकिन अगर यह काम सही तरीके से न किया जाए तो कार को भारी नुकसान हो सकता है। लोग जल्दीबाजी में गलत रस्सी, गलत एंगल या गलत तरीके से कार खींच देते हैं, जिससे बुरा असर पड़ता है। खासकर नई और ऑटोमैटिक कारों में गलत टोइंग से बड़ा खर्च आ सकता है। इसलिए कार टो करते समय सही नियम और सावधानी रखना बहुत जरूरी माना जाता है।

#1 इंजन और गियरबॉक्स को हो सकता है नुकसान गलत तरीके से टो करने का सबसे बड़ा असर कार के इंजन और गियरबॉक्स पर पड़ सकता है। अगर ऑटोमैटिक कार को बिना सही तकनीक के खींचा जाए तो ट्रांसमिशन सिस्टम खराब हो सकता है। कई बार लोग गाड़ी को न्यूट्रल में डाले बिना टो कर देते हैं, जिससे अंदरूनी हिस्सों पर दबाव बढ़ जाता है। इससे बाद में गाड़ी चलाने में दिक्कत आने लगती है। ऐसे नुकसान की मरम्मत में काफी ज्यादा खर्च भी करना पड़ सकता है।

#2 टायर और सस्पेंशन पर पड़ता है असर गलत टोइंग से कार के टायर और सस्पेंशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर कार को अचानक झटकों के साथ खींचा जाए या एक तरफ से ज्यादा दबाव पड़े तो टायर जल्दी घिस सकते हैं। इससे व्हील अलाइनमेंट भी खराब हो जाता है। कई बार खराब सड़क पर गलत तरीके से टो करने से सस्पेंशन ढीला पड़ जाता है। इसके कारण बाद में गाड़ी चलाते समय कंपन, आवाज और बैलेंस बिगड़ने जैसी परेशानियां सामने आने लगती हैं।

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