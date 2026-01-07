कम पेट्रोल-डीजल के साथ चलाते हैं कार, पड़ जाएगा भारी 

कार में तेल खत्म होने से पहले ही ड्राइवर को संकेत मिल जाता है। इसके बावजूद कई लोगों की गेज मीटर की सूईं खाली (E) के आस-पास रखकर गाड़ी चलाने की आदत पड़ जाती है। कई बार उनकी यह आदत ईंधन खत्म होने पर बीच रास्ते में फंसा सकती है। इसके अलावा खाली टैंक रखना आपकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाता है। आइये जानते हैं कम फ्यूल या टैंक खाली रखने से गाड़ी पर क्या असर पड़ता है।

#1 स्टार्ट करने में आने लगती है समस्या जब टैंक पूरी तरह से खाली हो जाता है तो इंजन बचे हुए ईंधन के साथ-साथ हवा भी खींचने लगता है। यह हवा इंजन को दोबारा स्टार्ट होने से रोक सकती है, क्योंकि इससे दहन के लिए आवश्यक ईंधन-हवा का मिश्रण बिगड़ जाता है। इससे इंजन पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और ईंधन टैंक और दहन कक्ष में हवा जमा होने के कारण ईंधन भरने के बाद भी आपको दोबारा स्टार्ट करने में परेशानी हो सकती है।

#2 कार के प्रदर्शन पर पड़ता है असर ईंधन खत्म होने पर आपको कार के प्रदर्शन में गिरावट महसूस हो सकती है, साथ ही रुक-रुक कर झटके लगना और इंजन से बैकफायरिंग या स्पटरिंग की समस्या भी हो सकती है। पावर स्टीयरिंग और ब्रेक में जाने वाली हाइड्रोलिक पावर भी धीरे-धीरे कम होने लगेगी। हालांकि, इससे कार को चलाने या रोकने में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन इन कार्यों को नियंत्रित करने के लिए निश्चित रूप से अधिक प्रयास करना पड़ेगा।

#3 इंजन हो सकता है गर्म इससे कार के फ्यूल वितरण सिस्टम में गंभीर समस्या आ सकती है। अधिकांश आधुनिक कारों में फ्यूल टैंक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप लगा होता है। यह पंप टैंक में मौजूद ईंधन का उपयोग खुद को ठंडा और चिकनाई प्रदान करने के लिए करता है, लेकिन ईंधन की मात्रा कम होने पर यह कार्य कठिन हो सकता है। इसलिए, बार-बार टैंक खाली होने देने से कार के इंजन में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होने की समस्या हो सकती है।

