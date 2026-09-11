चेन बहुत ज्यादा टाइट या लूज हो तो नुकसान

बाइक की चेन बहुत ज्यादा टाइट या लूज हो तो क्या नुकसान होता है?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:46 am Sep 11, 202609:46 am

क्या है खबर?

बाइक की चेन इंजन की ताकत को पिछले पहिए तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए इसका सही टेंशन में होना बहुत जरूरी है। अगर चेन जरूरत से ज्यादा टाइट या ज्यादा लूज हो जाए, तो बाइक चलाने में परेशानी के साथ दूसरे पार्ट्स पर भी असर पड़ सकता है। कई बार छोटी सी चेन समस्या आगे चलकर महंगी मरम्मत की वजह बन सकती है। इसलिए सर्विस के दौरान चेन की टेंशन और उसकी हालत जरूर जांचनी चाहिए।