बाइक की चेन बहुत ज्यादा टाइट या लूज हो तो क्या नुकसान होता है?
क्या है खबर?
बाइक की चेन इंजन की ताकत को पिछले पहिए तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए इसका सही टेंशन में होना बहुत जरूरी है। अगर चेन जरूरत से ज्यादा टाइट या ज्यादा लूज हो जाए, तो बाइक चलाने में परेशानी के साथ दूसरे पार्ट्स पर भी असर पड़ सकता है। कई बार छोटी सी चेन समस्या आगे चलकर महंगी मरम्मत की वजह बन सकती है। इसलिए सर्विस के दौरान चेन की टेंशन और उसकी हालत जरूर जांचनी चाहिए।
#1
ज्यादा टाइट चेन से नुकसान
अगर बाइक की चेन जरूरत से ज्यादा टाइट है, तो चलने के दौरान उस पर अनावश्यक दबाव पड़ता है।
इससे चेन, स्प्रोकेट और दूसरे ड्राइव पार्ट्स जल्दी घिस सकते हैं। रियर सस्पेंशन काम करने पर चेन का तनाव और बढ़ सकता है, जिससे आवाज या झटके महसूस हो सकते हैं।
लंबे समय तक ऐसी स्थिति में बाइक चलाने से चेन टूटने का जोखिम भी बढ़ सकता है। इससे बाइक की परफॉर्मेंस प्रभावित होने के साथ मरम्मत खर्च बढ़ सकता है।
#2
ज्यादा लूज चेन भी खतरनाक
चेन ज्यादा लूज होने पर वह स्प्रोकेट पर सही तरीके से नहीं बैठती।
इससे बाइक चलाते समय खड़खड़ाहट, झटके और आवाज जैसी परेशानी हो सकती है। एक्सेलरेशन के दौरान पावर ट्रांसफर भी स्मूद नहीं रहता, जिससे बाइक चलाने का अनुभव खराब हो जाता है।
बहुत ज्यादा ढीली चेन स्प्रोकेट से उतर सकती है और ड्राइव सिस्टम में परेशानी पैदा कर सकती है। इससे चेन और स्प्रोकेट दोनों तेजी से खराब हो सकते हैं और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।
#3
टायर और ड्राइव सिस्टम पर असर
गलत चेन टेंशन का असर बाइक के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है।
ज्यादा टाइट चेन से ड्राइव सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जबकि ढीली चेन से झटके बढ़ सकते हैं। दोनों स्थितियों में चेन और स्प्रोकेट जल्दी घिसने लगते हैं।
अगर चेन से लगातार आवाज आए, झटके महसूस हों या वह बहुत ढीली दिखे, तो उसे खुद अंदाजे से एडजस्ट करने के बजाय मैकेनिक से सही टेंशन जरूर करवानी चाहिए।