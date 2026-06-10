कई लोग कार को बार-बार बहुत कम ईंधन में चलाते रहते हैं

क्या आप भी कम पेट्रोल में चलाते हैं कार? जान लें इसके नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:56 am Jun 10, 202609:56 am

क्या है खबर?

कई लोग पेट्रोल बचाने या बाद में भरवाने के लिए कार को बार-बार बहुत कम ईंधन में चलाते रहते हैं। कई बार फ्यूल गेज रिजर्व में पहुंचने के बाद भी वाहन लंबे समय तक चलाया जाता है। यह आदत सामान्य लग सकती है, लेकिन इससे कार के कई हिस्सों पर बुरा असर पड़ सकता है। हमेशा पर्याप्त पेट्रोल रखना बेहतर होता है, क्योंकि कम ईंधन में लगातार ड्राइविंग से अनावश्यक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।