क्या आप भी कम पेट्रोल में चलाते हैं कार? जान लें इसके नुकसान
क्या है खबर?
कई लोग पेट्रोल बचाने या बाद में भरवाने के लिए कार को बार-बार बहुत कम ईंधन में चलाते रहते हैं। कई बार फ्यूल गेज रिजर्व में पहुंचने के बाद भी वाहन लंबे समय तक चलाया जाता है। यह आदत सामान्य लग सकती है, लेकिन इससे कार के कई हिस्सों पर बुरा असर पड़ सकता है। हमेशा पर्याप्त पेट्रोल रखना बेहतर होता है, क्योंकि कम ईंधन में लगातार ड्राइविंग से अनावश्यक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
#1
फ्यूल पंप को हो सकता है नुकसान
कार का फ्यूल पंप पेट्रोल की मदद से ही ठंडा रहता है। जब टैंक में पेट्रोल बहुत कम होता है, तो पंप को पर्याप्त ठंडक नहीं मिल पाती। इससे उस पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उसकी उम्र कम हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर फ्यूल पंप खराब भी हो सकता है। फ्यूल पंप बदलवाना महंगा काम हो सकता है, इसलिए टैंक को बार-बार खाली होने से बचाना जरूरी माना जाता है।
#2
इंजन तक पहुंच सकती है गंदगी
समय के साथ फ्यूल टैंक के नीचे थोड़ी बहुत गंदगी और कण जमा हो सकते हैं। जब पेट्रोल बहुत कम रह जाता है, तो यह गंदगी फ्यूल सिस्टम में खिंचने लगती है। इससे फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। नतीजतन इंजन की कार्यक्षमता कम हो सकती है और वाहन चलाने में दिक्कत आ सकती है। नियमित रूप से पर्याप्त पेट्रोल रखने से इस तरह की समस्याओं का खतरा कम होता है।
#3
रास्ते में बंद हो सकती है कार
कम पेट्रोल में लगातार कार चलाने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वाहन अचानक बीच रास्ते में बंद हो सकता है। इससे यात्रा बाधित हो सकती है और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। खासकर हाईवे या सुनसान रास्तों पर यह स्थिति जोखिम बढ़ा सकती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि फ्यूल गेज रिजर्व में पहुंचते ही जल्द पेट्रोल भरवा लेना चाहिए। इससे कार भी सुरक्षित रहती है और यात्रा भी बिना रुकावट पूरी होती है।